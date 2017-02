LISBOA, 2 Mai A Portugal Telecom (PT) reforçou a cobertura da sua rede de Quarta Geração Móvel (4G) para 80 pct da população portuguesa, utilizando o espectro radioeléctrico deixado livre pela implantação da Televisão Digital Terrestre (TDT) em Portugal, anunciou a empresa.

A empresa lançou, a 12 de Março, uma oferta 4G limitada às principais cidades portuguesas, mas este reforço da cobertura foi possível graças ao desligamento do sinal analógico de televisão, que deixou livre a faixa dos 800 MHz, devido à conclusão da implantação da TDT em Portugal, a 26 de Abril.

"Em linha com o compromisso assumido anteriormente, a PT reforçou a cobertura da sua rede 4G para cerca de 80 pct da população", referiu a maior telecom de Portugal, que pagou 113 milhões de euros (ME) em 2011 pela licença da tecnologia 4G.

Os analistas prevêem que nos próximos anos as receitas de dados se tornem cada vez mais relevantes para as operadoras, com o 4G a permitir aproveitar em pleno este potencial de crescimento.

Com velocidades de navegação de até 100 megabits por segundo na Internet 'wireless', o 4G abre caminho ao fornecimento de serviços e dados de vídeo com maior largura de banda do que o anterior 3G.

Assim, será possível desenvolver novos serviços e funcionalidades, em áreas como a educação, a saúde e a administração pública, com a possibilidade de visualização, nos telemóveis, de vídeos com elevada resolução.

Também a utilização crescente das redes sociais -- como o popular Facebook -- através do telemóvel constitui uma oportunidade para as telecom captarem mais receitas de Internet móvel.

Em Portugal, a PT enfrenta a concorrência da Vodafone Portugal e da Sonaecom, que também adquiriram direitos de utilização de frequências para 4G no leilão realizado em Novembro pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom).

No total, o Estado português arrecadou 372 ME com as licenças do 4G, no âmbito de um leilão que fazia parte dos compromissos assumidos com a 'troika' internacional no acordo de 'bailout' ao país.

A PT e a Sonaecom investiram cada uma 113 milhões de euros (ME) no leilão de frequências para a Quarta Geração Móvel, enquanto a Vodafone fez um investimento de 146 ME.

Negociaram-se 581.966 acções da PT a descerem 0,71 pct para 4,037 euros. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)