LISBOA, 2 Mai O Banif SGPS sofreu um prejuízo de 162 milhões de euros (ME) em 2011, devido à subida dos custos financeiros e ao aumento das provisões e imparidades para crédito malparado no recessivo mercado português, anunciou o banco, que admite recorrer ao apoio do Estado para reforçar os rácios de capital.

O quarto maior banco cotado português adiantou que o prejuízo de 2011 compara com um lucro líquido de 34 ME no ano anterior e deve-se ao aumento de 204,8 pct nas provisões e imparidades e de 130 pct nos custos de financiamento, devido ao impacto da crise da dívida soberana portuguesa.

A forte subida homóloga das provisões e imparidades, de 595 ME para 814 ME, reflectiu a adopção de uma "política conservadora que pretende acomodar uma avaliação menos favorável sobre o andamento da actividade económica futura em Portugal".

A margem financeira foi de 277,3 ME, menos 20,4 pct que em 2010, tendo o produto da actividade aumentado 2 pct para 562 ME e as comissões caído para 110 ME versus 122 ME.

"A margem financeira foi prejudicada pelo agravamento dos custos de financiamento, nomeadamente ao nível das holdings do grupo e consolidação de novas unidades", realçou.

Em 2011, o banco manteve-se focado no corte de custos, com os gastos gerais administrativos e os custos com pessoal a caírem 0,6 pct face a 2010, para 326 ME.

"Esta redução reflecte as várias medidas de racionalização e optimização adoptadas pelo grupo, nomeadamente o encerramento de 18 agências bancárias em Portugal até ao final de 2011, a que se seguiram mais quatro já durante o primeiro trimestre de 2012", referiu o Banif.

BANIF ADMITE RECURSO APOIO ESTADO

O Banif admite recorrer à linha de recapitalização de 12.000 ME prevista no acordo de 'bailout' a Portugal, para garantir que que as suas três subsidiárias -- Banif SA, Banif Banco de Investimento e Banco Mais -- cumprem as exigências 'core Tier I' fixadas pelo Banco de Portugal (BP) e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).

No final de 2011 o 'core Tier I' do Banif SA era de 10 pct (calculado pelo critério do Banco de Portugal), e os rácios do Banif Investimento e do Banco Mais ascendiam, respectivamente, a 9,88 pct e 26,18 pct.

"O grupo encontra-se presentemente a analisar todas as opções disponíveis para cumprir com as necessidades de recapitalização, de entre as quais a possibilidade de recurso à linha de recapitalização existente no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF)", refere o Banif SGPS.

O BP exige um 'core Tier I' de 10 pct no final de 2012, ao passo que a EBA fixou como mínimo 9 pct a 30 de Junho, calculados de acordo com uma fórmula mais exigente, que obriga à contabilização das menos-valias com títulos de dívida pública detidos pelos bancos.

Segundo os analistas, outros bancos portugueses poderão recorrer à linha de recapitalização pública para reforçar os respectivos rácios 'core Tier I', como o Millennium bcp e o BPI.

CRÉDITO A CLIENTES EM QUEDA COM DESALAVANCAGEM E RECESSÃO

O desempenho do banco em 2011 "caracterizou-se por um marcado abrandamento da actividade comercial, concomitante com o contexto fortemente recessivo da economia portuguesa e que reflectiu a necessidade de desalavancagem do balanço", refere o Banif.

Neste contexto, o crédito líquido a clientes recuou 9 pct para 11.135 ME, ao passo que os depósitos aumentaram 3 pct em termos homólogos, para 9.037 ME, reflectindo o esforço de desalavancagem em curso.

Estes valores implicam um rácio de transformação (crédito sobre depósitos) de 138,7 pct, versus 155,7 pct em 2010. Os bancos portugueses têm de reduzir este rácio para 120 pct até 2014, no âmbito das metas de desalavancagem previstas no acordo de 'bailout'.

As acções do Banif seguem inalteradas em 0,17 euros, tendo-se negociado 22 mil títulos na sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon, no valor de 3.864 euros, reflectindo a sua reduzida liquidez desde a saída do índice de referência nacional PSI20, em Março. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)