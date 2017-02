LISBOA, 4 Mai O lucro líquido da Sonaecom teve uma subida hómologa de 24 pct no primeiro trimestre de 2012, contrariando as estimativas dos analistas, graças à redução dos custos operacionais e a uma alteração na contabilização dos encargos com a fidelização dos clientes, anunciou a terceira maior telecom de Portugal.

O lucro líquido da dona da telecom móvel Optimus ascendeu a 17 ME face aos 13,7 ME do primeiro trimestre de 2011, contrariando a previsão média de quatro analistas consultados pela Reuters, que apontava para uma queda de 15 pct para 11,7 ME.

A suportar este desempenho, o lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 8,8 pct face ao mesmo período de 2011, para 60,3 ME, graças ao corte de 11,3 pct nos custos operacionais, no âmbito do programa de controlo orçamental que a telecom tem em marcha.

"O plano de optimização implementado nos últimos anos na Optimus, tem permitido a criação de uma organização mais eficiente, gerando resultados positivos em todas as áreas de negócio", refere a empresa.

A subida do EBITDA deveu-se também a uma alteração no tratamento contabilístico dos encargos suportados com contratos de fidelização de clientes, que passaram a ser contabilizados durante todo o período dos contratos.

A empresa realçou que esta alteração contabilística teve um impacto positivo de 5 ME no EBITDA do negócio móvel, que aumentou 5,6 pct face ao primeiro trimestre de 2011, para 55,4 ME.

Adiantou: "excluindo o efeito da recente alteração no tratamento contabilístico dos encargos suportados com contratos de fidelização de clientes, o EBITDA do negócio Móvel teria ascendido a 50,5 milhões de euros, aumentando 5,4 pct face ao 1T11. Já o Capex Operacional teria ascendido a 15,0 milhões de euros, crescendo 18,9 pct face ao 1T11"

As depreciações e amortizações aumentaram 3,1 pct em termos homólogos, para 36,8 ME, mas inverteram a tendência altista dos últimos trimestres, caindo 14,2 pct face a 31 de Dezembro de 2011.

As receitas sofreram uma descida homóloga de 5,1 pct para 202,5 ME, pressionadas pela descida das vendas de terminais (menos 29,8 pct) e das receitas de operadores (menos 3,5 pct), numa altura em que as famílias e as empresas portuguesas apertam o cinto devido à mais profunda recessão dos últimos 30 anos.

Também a receita média mensal por utilizador (ARPU) do negócio móvel da Optimus, o principal activo da telecom, recuou 4,9 pct face ao período homólogo, para 12 euros.

No final de Março, a Optimus contava com 3,609 milhões de clientes de telecomunicações, mais 0,1 pct que um ano antes.

O Capex Operacional atingiu 25,6 milhões de euros, mais 8,7 pct face que no período homólogo, devido aos investimentos efectuados no negócio móvel, com o arranque da Quarta Geração Móvel (4G).

Por sua vez, a dívida líquida registou uma subida homóloga de 9,7 pct no primeiro trimestre para 355,8 ME, com a empresa a garantir que tem as necessidades de financiamento asseguradas até ao final de 2013.

A Sonaecom tem como principal accionista o conglomerado Sonae SGPS, com 53 pct, seguido da gigante gaulesa France Telecom com 20 pct.

É a terceira maior telecom portuguesa em número de clientes e volume de facturação, após a incumbente Portugal Telecom e a Vodafone Portugal.

A empresa actua nos segmentos fixo e móvel através da marca Optimus, oferecendo serviços de telecomunicações de voz, banda larga fixa e móvel e televisão por subscrição, incluindo através de pacotes 'triple play' (telefone, Internet e 'pay tv' numa só assinatura).

O grupo opera ainda no segmento do Software e Sistemas de Informação, através das participadas Bizdirect, Mainroad, WeDo e Saphety.

A Sonaecom está também presente no segmento dos media, sendo proprietária do jornal "Público", um dos principais diários generalistas portugueses.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)