LISBOA, 10 Mai A Novabase teve uma subida homóloga de 12 pct no lucro líquido no primeiro trimestre de 2012, com os ganhos de eficiência operacional a compensarem a queda das receitas causada pela recessão em Portugal, anunciou a empresa.

O lucro líquido da tecnológica ascendeu a 2,5 milhões de euros (ME), "em linha com os ganhos de eficiência operacional obtidos", referiu o Chief Executive Officer (CEO) da empresa, Luís Paulo Salvado, no comunicado enviado à CMVM (www.cmvm.pt).

Entre Janeiro e Março deste ano, o lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 8,4 pct para 5,3 ME, "devido às medidas (de aumento da eficiência) implementadas no final de 2011, que se têm revelado eficazes", acrescentou o CEO.

Este desempenho do EBITDA foi alcançado apesar da "enorme pressão conjuntural nos preços", frisou Luís Paulo Salvado.

Por seu turno, as receitas caíram 10 pct para 53,7 ME, "devido à contracção do negócio em Portugal na componente do produto", em plena recessão económica, numa altura em que as empresas e as famílias apertam o cinto para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no acordo de 'bailout' que Portugal assinou com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional.

Segundo a Novabase, 23,8 pct do volume de negócios da empresa de tecnologias foi gerado fora de Portugal, ainda abaixo da meta de 25 pct, sendo que a internacionalização "é a grande aposta para 2012".

A empresa vai permanecer também focada na "preservação da posição no mercado nacional, que se tem revelado extremamente desafiante".

A Novabase é a maior tecnológica portuguesa, com mais de 2.000 funcionários, actuando em quatro áreas de actividade: Business Solutions, Infrastructures & Managed Services, Digital TV e Venture Capital. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)