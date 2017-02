LISBOA, 14 Mai O lucro líquido do Banco Espírito Santo (BES) terá tido uma queda homóloga de 62 pct no primeiro trimestre de 2012, com o aumento das imparidades de crédito dada a grave recessão em Portugal, mas a margem financeira terá crescido, segundo dois analistas.

O lucro líquido do segundo maior banco privado português em activos, que apresenta os resultados trimestrais amanhã após o fecho da bolsa, ter-se-á situado num valor médio de 27 ME entre Janeiro e Março de 2012, penalizado por um aumento das imparidades de crédito superior a 70 pct para cerca de 140 ME.

"As imparidades no crédito vão continuar a pressionar a rendibilidade, dada a evolução macroeconómica negativa no mercado doméstico", referiu o analista André Rodrigues, do Caixa BI.

Portugal encontra-se na mais profunda recessão dos últimos 30 anos devido às duras medidas de austeridade exigidas no acordo de 'bailout' celebrado com a 'troika' formada pelo Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e União Europeia.

Os analistas têm destacado que o crédito malparado em Portugal tem sido sobretudo na construção e o imobiliário, os dois sectores que estão a ser fortemente fustigados pela actual crise económica e financeira.

Além disso, com uma taxa de desemprego recorde de 15 pct, cada vez mais famílias têm deixado de ter condições para pagar os créditos que contraíram para compra de habitação.

Nesta conjuntura, o Caixa BI acredita que a "deterioração da qualidade da carteira de crédito deverá ser o principal tópico" nos resultados do BES.

"Esperamos que a gestão do BES continue focada no seu balanço, uma vez que as perspectivas para os bancos portugueses continuam desafiadoras e substancialmente correlacionadas com os desenvolvimentos da crise da dívida soberanas", adiantou.

A mesma opinião é partilhada pelos analistas do BPI, que consideram que o lucro do BES será "pressionado pelo aumento das provisões" para crédito malparado.

O Caixa BI espera um aumento homólogo de 72 pct das imparidades de crédito, para 139,5 ME, enquanto o BPI espera uma subida de 73 pct para 140 ME.

O rácio de crédito vencido a mais de 90 dias terá aumentado de 2,74 pct no quarto trimestre de 2011 para 2,9 pct no final de Março desde ano, segundo o Caixa BI.

MARGEM FINANCEIRA CRESCE 10 PCT, COMISSÕES AUMENTAM

No entanto, os dois bancos prevêem um aumento da margem financeira do BES, contrariando a tendência verificada nos outros bancos portuguesas cotados que já apresentaram os resultados do primeiro trimestre -- Millennium bcp e BPI.

A margem financeira é a diferença entre os juros cobrados nos depósitos e os que são pagos nos empréstimos.

O BCP e o BPI sofreram descidas homólogas da margem financeira devido ao aumento dos custos de funding dos depósitos (com a chamada 'guerra dos depósitos') e à descida significativa das taxas Euribor -- o principal indexante utilizado no crédito em Portugal -- ao longo dos últimos meses.

Os analistas consideram que, embora o BES seja também afectado por estes factores, a sua margem financeira deverá crescer em termos homólogos, com o BPI a esperar uma subida de 10,1 pct e o Caixa BI a antecipar um aumento de 12 pct.

A subida da margem dever-se-á ao mercado doméstico, com um aumento homólogo de 37 pct na margem financeira doméstica, para 170 ME, segundo o BPI. Este desempenho compara com uma descida de 9 pct na margem financeira na actividade internacional.

Também as comissões bancárias terão crescido face ao ano passado, com o BPI a esperar uma subida homóloga de 3 pct e o Caixa BI a apontar para um aumento de 4 pct.

Em contrapartida, as receitas de 'trading' terão caído 34 pct face ao primeiro trimestre de 2012, segundo o BPI, ou 41,4 pct, segundo o Caixa BI, reflectindo o impacto da crise das dívidas soberanas nos mercados de capitais.

As receitas terão, por isso, caído 3 pct em termos globais, acrescentou o BPI.

No que toca ao rácio de eficiência 'cost to income', os analistas do BPI esperam uma melhoria face aos 53 pct do período homólogo, para 52 pct, enquanto o Caixa BI estima que permaneça estável.

DEPÓSITOS EM ALTA, DESALAVANCAGEM PROSSEGUE

As duas casas de investimento esperam um aumento de 13 pct nos depósitos de clientes, a par de uma descida de 2 pct nos empréstimos concedidos, reflectindo o esforço de desalavancagem que o BES está a realizar, tal como os restantes bancos portugueses, por exigência do acordo de 'bailout'.

O BES terá fechado o primeiro trimestre com um rácio de transformação -- créditos sobre depósitos -- de 140 pct, segundo o Caixa BI. Este rácio terá de ser reduzido para um valor indicativo de 120 pct até ao final de 2013, nos termos do acordo com a 'troika'.

Apanhados no meio da crise das dívidas soberanas europeias e da recessão em Portugal, os bancos portugueses têm de reforçar os respectivos rácios 'core Tier 1' para níveis mais exigentes, cumprindo metas impostas pela Autoridade Bancária Europeia (9 pct a 30 de Junho próximo) e pelo Banco de Portugal (10 pct no final de 2012).

O BES realizou com sucesso um aumento de capital de 1.010 ME que reforçou o 'core Tier 1' para cima de 10 pct, cumprindo as exigências de capital sem necessidade de recorrer à linha pública de recapitalização de 12.000 ME prevista no 'bailout', o que implicaria a presença do Estado no seu capital.

"O recente aumento de capital permitiu ao BES resolver o seu principal desafio sem recorrer a fundos públicos, deixando-o numa posição privilegiada para ganhar quota de mercado assim que a economia de Portugal comece a recuperar. Ao mesmo tempo, a exposição a Angola e Brasil sustentará o crescimento no curto prazo", consideraram os analistas do BPI.

SEGUE TABELA ESTIMATIVAS ANALISTAS:

(Valores em milhões de euros)

1ro Tri 2012 CASAS DE INVESTIMENTO Lucro Margem Fin. BPI 26 304 Caixa BI 28,9 298,8 MÉDIA 27 301 (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)