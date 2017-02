LISBOA, 17 Mai A Portugal Telecom teve um lucro líquido consolidado de 56,5 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2012, com a profunda recessão em Portugal a afectar as receitas no mercado doméstico, mas superou as estimativas dos analistas, anunciou a empresa.

A média de estimativas de uma 'poll' de nove analistas apontava para um lucro líquido de 40 ME nos primeiros três meses do ano.

O lucro líquido da maior telecom de Portugal contrasta com 130 ME entre Janeiro e Março do ano passado, mas na altura a PT ainda não consolidava nas contas a participação de 25 pct na brasileira Oi, pelo que os números não são comparáveis.

A PT adiantou que, entre Janeiro e Março de 2012, o EBITDA-Lucro antes de Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações -- ascendeu a 571,7 ME, face a 357 ME no período homólogo, antes da consolidação da posição na Oi, que teve lugar a partir de 1 de Abril de 2011.

Nor três meses do corrente ano, as receitas consolidadas ascenderam a 1.716 ME, com a actividade internacional a representar 59 pct deste total.

As receitas domésticas caíram em termos homólogos, apesar da boa performance do serviço 'triple play' Meo -- televisão, telefone e Internet numa só factura --, que aumentou o número de clientes em 235 mil, face ao primeiro trimestre de 2011.

O Meo, que foi lançado em 2008 para conter a 'sangria' de clientes da secular rede fixa da PT, disputando à Zon Multimedia o lucrativo mercado de 'pay-tv', fechou o trimestre com 1,11 milhões de clientes.

A PT é a maior empresa de telecomunicações portuguesa, prestando serviços de voz fixa (PT Comunicações) e móvel (TMN), bem como de Internet em banda larga e televisão por subscrição (Meo).

No primeiro trimestre, os clientes de banda larga fixa cresceram 11,9 pct em termos homólogos, para 1,141 milhões, enquanto na TMN aumentaram 0,6 pct para 7,457 milhões.

A nível internacional, a PT está presente no Brasil através da Oi, em Angola por via de 25 pct da Unitel e em países como a Namíbia, São Tomé, Cabo Verde e China (Macau), entre outros, contando com 95 milhões de clientes a nível global.

