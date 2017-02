Por Filipe Alves

LISBOA, 28 Mai A profunda recessão em Portugal vai obrigar as 'telecoms' Portugal Telecom (PT), Zon e Sonaecom a mudarem o foco: após cinco anos de fortes investimentos em novas tecnologias, a prioridade passa agora pelo corte de custos para libertar 'cash flow', segundo os CEOs das empresas.

Esta tendência tornou-se evidente no primeiro trimestre de 2012, com estas três operadoras, que lideram os vários segmentos do mercado de telecomunicações em Portugal, a apresentarem um corte homólogo nos custos operacionais agregados de 4 pct, para 590 milhões de euros (ME).

"Vamos continuar a manter uma forte disciplina de custos. Discordo dos que dizem que o nosso potencial de corte de custos é limitado. Vamos continuar a cortar custos e a surpreender o mercado a esse respeito", afirmou o Chief Executive Officer (CEO) da PT, Zeinal Bava, numa recente 'conference call' com analistas.

Segundo os últimos da Anacom, a entidade reguladora do sector, o volume de facturação anual das empresas de 'telecoms' portuguesas em 2010 foi superior a 7.600 ME -- equivalente a 5 pct do Produto Interno Bruto de Portugal -- sustentado pela aposta em novas plataformas tecnológicas para alcançarem a vanguarda mundial e em modelos de negócio baseados na inovação.

Esta aposta implicou um exigente esforço financeiro, tendo o investimento em bens de capital ('Capex') dos três operadores ascendido a 1.013 milhões de euros (ME) em 2011, ou seja 18 pct acima do nível de 'capex' de 2007.

No total dos cinco anos, entre 2007 e 2011, o 'capex' doméstico agregado das três 'telecoms' ascendeu a 5.128 ME, tendo a PT investido 3.172 ME, a Zon 922,8 ME e a Sonaecom 1.033 ME.

Contudo, após o agravamento da crise financeira e com Portugal a atravessar a mais 'cavada' recessão em três décadas, que implica grandes descidas no consumo privado e público, as 'telecoms' portuguesas alteraram o seu 'guidance'.

Concluídos os ambiciosos planos de investimento lançados em 2007/2008, as 'telecoms' querem colher os frutos da modernização das redes, aproveitando para cortar custos, visando manter a rendibilidade e gerar 'cash flow' para pagar dividendos e abater dívida.

O primeiro trimestre de 2012 terá sido o último do ciclo de investimentos elevados: entre Janeiro e Março, o 'capex' das três empresas ainda aumentou 7,7 pct para 170,2 ME, mas devido ao efeito 'one off' do lançamento da 4ª Geração Móvel (4G) em Portugal, prevendo-se que desça nos próximos trimestres.

Por sua vez, o 'free cash flow' agregado no primeiro trimestre foi negativo em 228 ME, com a Zon -- que não investiu na 4G e já concluiu em 2011 o 'upgrade' da rede de cabo coaxial -- a ser a única das três 'telecoms' que teve aquela rúbrica em terreno positivo.

Assim, a Zon já reduziu o capex em 23 pct em termos homólogos no primeiro trimestre de 2012, estando focada no controlo de custos e de investimento, segundo o CEO.

"Não sendo expectável uma recuperação económica no curto prazo, estamos a trabalhar com a mesma base estratégica dos últimos trimestres: grande atenção ao controlo dos planos, com continuada diminuição de custos e de despesas de investimento", disse Rodrigo Costa em entrevista recente à Reuters.

Este foco no controlo de custos e de investimentos é partilhado pela Sonaecom, que tem, desde 2008, um programa de eficiência operacional que visa reduzir custos e libertar 'cash flow'.

Este esforço tem permitido compensar a queda das receitas causada pela recessão em Portugal, segundo um membro do 'board' da Sonae SGPS, a casa-mãe da Sonaecom.

"Esta pressão (nas receitas) é mais do que compensada pelo esforço a nível de eficiência e a Sonaecom volta a apresentar resultados a nível de rentabilidade, acima das suas congéneres", disse aquele membro da administração do grupo.

Por sua vez, o CEO da PT, Zeinal Bava, destacou na referida 'conference call' a "qualidade" do capex da maior telecom de Portugal, por se tratar de uma aposta em tecnologias de ponta, salientando que a empresa está a concluir a implementação da sua rede de fibra óptica.

"Estamos a chegar ao fim do nosso programa de modernização em Portugal (...). Vamos ajustar, se necessário, o nosso capex, de modo a defender o 'cash flow', no futuro", admitiu.

O controlo de custos e de capex é visto como essencial para que as operadoras consigam manter as respectivas políticas de dividendos, que no caso da PT é a mais elevada da Europa, com uma 'dividend yield' na casa dos 16 pct.

Zeinal Bava frisou: "estamos confiantes na flexibilidade financeira do nosso balanço. Estamos totalmente financiados até ao final de 2013 e, se por um lado a flexibilidade financeira existe, por outro é necessário que seja o 'board' a analisar a questão dos dividendos".

A Zon, por seu turno, confia que a redução do Capex permitirá acomodar o pagamento de dividendos e a redução da dívida, nos próximos trimestres.

"Esta redução do capex, que contamos manter abaixo dos 30 ME por trimestre, leva a que nosso 'free cash flow' aumente de forma considerável", disse o 'Chief Financial Officer' (CFO) da Zon, José Pereira da Costa, em entrevista telefónica à Reuters a 10 de Maio.

"O nosso plano de 'cash flow' prevê que tenhamos mais trimestres como este e continuemos a gerar 'cash flow' para reduzir dívida e acomodar o pagamento dos dividendos", disse.

SEGUE TABELA COM DADOS OPERACIONAIS:

(Valores em milhões de euros e variações homólogas)

1ro Tri 2012 EMPRESAS Custos Investimento Free Cash

Operacionais (Capex) Flow PT (*) 373 (-3,61%) 115 (+13%) -158 Zon 134,5 (-0,07%) 29,6 (-23%) 16,3 Sonaecom 82,9 (+11,5%) 25,6 (+41%) -86,5 Totais 1.133 (-4,04%) 170 (+7,7%) -228,2 Nota: os valores da PT dizem respeito ao mercado doméstico, excluindo a Oi e outros activos internacionais. (Editado por Sérgio Gonçalves)