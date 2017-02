LISBOA, 24 Mai A Zon Multimédia, líder no 'pay tv' em Portugal, lançou uma emissão de até 100 milhões de euros (ME) em obrigações de taxa fixa a três anos para investidores de retalho, numa operação que cobre as necessidades de refinanciamento da empresa até ao final de 2014, segundo o CFO.

A Zon vai emitir um total de 100 mil obrigações escriturais, ao portador, com valor unitário de subscrição de mil euros e taxa fixa de 6,85 pct, com o período de subscrição a decorrer entre 28 de Maio e 14 de Junho, referiu a empresa em comunicado publicado no site do regulador português CMVM (www.cmvm.pt).

"Esta operacao marca o acesso da Zon a uma nova fonte de financiamento junto dos investidores de retalho, tirando partido de a Zon ser uma marca lider, com elevado grau de reconhecimento entte estes investidores", disse à Reuters José Pereira Costa, 'Chief Financial Officer' (CFO) da empresa.

Adiantou: "permitirá refinanciar atempadamente a dívida da Zon, que ficará sem necessidades de refinanciamento até final de 2014".

A Zon é a terceira cotada portuguesa, depois da EDP-Energias de Portugal e da Semapa, a vender obrigações aos balcões da banca comercial, numa altura em que as suas condições de financiamento são dificultadas pela crise da Zona Euro e com o 'bailout' de Portugal, a cargo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e União Europeia.

Além disso, Portugal atravessa a maior recessão dos últimos 30 anos, com as famílias e as empresas a apertarem o cinto para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no 'bailout', o que tem afectado as receitas da Zon e de outras empresas de telecom e 'pay-tv'.

O grupo pretende utilizar o encaixe da emissão para financiar o seu plano de investimentos e abater dívida de curto prazo.

"As receitas líquidas recebidas pela emitente serão afectas à amortização de linhas de financiamento de curto prazo e ao investimento no desenvolvimento dos seus negócios", referiu no mesmo comunicado.

A Zon adiantou que a taxa de juro nominal bruta será de 6,85 pct ao ano, vencendo-se "semestral e postecipadamente, com pagamento a 19 de junho e 19 de dezembro de cada ano até à data de vencimento das obrigações, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 19 de dezembro de 2012".

A colocação da oferta, que será liquidada a 19 de Junho, está a cargo dos bancos BPI (coordenador global da operação), BES Investimento, Banif Investimento, Banco Espírito Santo, Best Bank, Banco Popular, Banif e BBVA

A Zon é a principal empresa de 'pay-tv' -- com 1,6 milhões de clientes -- e a quarta maior 'telecom' de Portugal, tendo como principais concorrentes a Portugal Telecom, a Sonaecom e a Vodafone Portugal.

Nas telecomunicações, está presente nos segmentos de Internet em banda larga e comunicações de voz.

Tem ainda uma posição dominante no mercado audivisual e de conteúdos, através da Zon Audiovisuais, da Zon Lusomundo e de uma participação de 50 pct na Sport TV, a empresa de canais desportivos 'premium' que detém os direitos de transmissão dos jogos da Liga de Futebol de Portugal.

A empresa está a dar os primeiros passos na sua estratégia de internacionalização, através da unidade angolana Zap, onde detém 30 pct do capital, estando os restantes 70 pct nas mãos de Isabel dos Santos -- filha do presidente de Angola -- que é também a maior accionista da Zon, com 15 pct do capital. (Por Filipe Silva; Editado por Sérgio Gonçalves)