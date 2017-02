(Acrescenta citações do ministro das Finanças, comentário analista)

Por Filipe Alves

LISBOA, 4 Jun O Governo deu 'luz verde' à injecção de até 5.000 milhões de euros (ME) de fundos do 'bailout' no reforço do capital dos bancos privados Millennium bcp e BPI, segundo o ministro das Finanças, que vê a banca de Portugal a atingir os níveis de 'core capital' mais altos da Europa.

O Estado vai subscrever 3.000 ME em obrigações contingentes -- conhecidas pos 'coco bonds' -- do maior banco privado português em activos Millennium BCP e 1.300 ME do terceiro maior banco cotado BPI.

Adicionalmente, o Estado tomará firmes o 'cash call' de até 500 ME do Millennium bcp e o 'rights issue' de até 200 ME do BPI. Quanto à Caixa Geral de Depósitos (CGD), que é o maior banco de Portugal, o accionista Estado vai reforçar o seu 'core capital' em 1.650 ME.

Os bancos privados lançam, desta forma, mão de 5.000 ME de fundos da linha de 12.000 ME para recapitalização da banca de Portugal, que estava incluída no envelope financeiro de 78.000 ME do 'bailout' da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Os bancos portugueses serão dos mais capitalizados da Europa. Estas operações colocam os bancos numa sólida posição, comparando com os outros bancos europeus", afirmou hoje Vítor Gaspar, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados da avaliação trimestral do acordo de 'bailout'.

Os três bancos vão assim assegurar a exigência mínima de rácio 'core Tier 1' fixada pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), de 9 pct até 30 de Junho de 2012, bem como a meta de 10 pct traçada pelo Banco de Portugal (BdP) para 31 de Dezembro, no quadro do 'bailout' que Portugal assinou com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O ministro das Finanças realçou que estas injecções de capital permitem aos bancos reforçarem a concessão de crédito às famílias e às empresas -- especialmente as que apresentem maior potencial de crescimento --, pelo que o reforço do 'core Tier 1' com apoio estatal terá um "efeito multiplicador na economia".

Vitor Gaspar adiantou que assim se dá mais um passo decisivo na estabilidade do sistema financeiro português que, também tem visto a sua liquidez melhorar "substancialmente" após as recentes operações de empréstimos do Banco Central Europeu (BCE) a três anos -- conhecida por LTRO.

Acresce que o Governo, com os pagamentos de dívidas do sector da Saúde e das Autarquias, está igualmente a dar um impulso ao financiamento da economia.

Em 31 de Março, o Millennium bcp tinha um 'core Tier 1' de 9,2 pct, o BPI de 9,4 pct e a CGD de 9,6 pct, mas estes rácios não foram calculados de acordo com os exigentes critérios da EBA, que obrigam à contabilização das menos-valias com títulos de dívida pública, pelo que não permitiam cumprir a meta fixada pela EBA para o final de Junho.

Segundo o analista André Rodrigues, do Caixa Banco de Investimento, após a emissão de 'cocos' de 3.000 ME e a 'cash call' de 500 ME, o 'core Tier 1' do BCP, a 30 de Junho de 2012, deverá ascender a 10,2 pct, cumprindo a meta de 9 pct da EBA e ficando ainda com uma "folga de capital de cerca de 500 ME".

Quanto à meta exigida pelo Banco de Portugal, o BCP deverá fechar 2012 com um 'core Tier 1' de 14,2 pct, bastante acima dos 10 pct fixados no acordo 'bailout'.

Por sua vez, o BPI deverá ter um 'core capital' de 8,7 pct a 30 de Junho, após a conclusão do processo de capitalização no valor de 1.500 ME -- 1.300 ME em 'cocos' e 200 ME de 'cash call' -- mas André Rodrigues considera que o banco conseguirá atingir "facilmente" atingir a fasquia dos 9 pct.

"o BPI conseguirá fazê-lo através da geração de resultados e da redução dos activos ponderados pelo risco (o denominador do rácio 'core Tier 1')", disse este analista.

Se calculado de acordo com a fórmula do Banco de Portugal, que não obriga à contabilização das menos-valias com dívida soberana, o 'core Tier 1' do BPI, a 31 de Dezembro de 2012, também deverá subir para uns confortáveis 14,4 pct.

Na situação limite, considerada muito pouco provável pelos analistas, de os accionistas privados não garantirem o sucesso dos aumentos de capital dos dois bancos, o Estado injectará o montante necessário, entrando directamente no capital das instituições, ficando com 41 pct do BCP e 33 pct do BPI.

'COCO BONDS' PODERÃO SER CONVERTIDAS EM ACÇÕES

As 'coco bonds' são obrigações directas, não garantidas, sem termo e subordinadas, com uma taxa inicial anual de 8,5 pct, que foram classificados pelo Banco de Portugal como capital 'core Tier 1'.

Estes instrumentos são totalmente reembolsáveis pelos bancos ao longo de um período de cinco anos, mas em caso de incumprimento ou falta de pagamento por parte das instituições são susceptíveis de serem convertidos em acções.

O Ministério das Finanças salientou, em comunicado, que o Estado "está preparado para apoiar quaisquer outros bancos que preencham os requisitos do BSSF e analisará os respectivos planos de recapitalização que venham a ser apresentados".

O recurso do BCP e do BPI à linha de recapitalização do Estado era já esperada pelos analistas, devido às elevadas menos-valias com títulos de dívida pública, 1.359 ME no caso do BPI e 1.165 ME no do BCP; ao impacto da transferência dos respectivos fundos de pensões para a Segurança Social e ao resultado das inspecções especiais às carteiras de crédito.

Os outros dois grandes bancos portugueses -- Banco Espírito Santo (BES) e Santander Totta (do gigante espanhol Santander ) -- asseguraram o cumprimento das metas de 'core Tier 1' sem recurso à linha de recapitalização do Estado.

O Santander Totta tinha já um 'core Tier 1' acima do exigido pela EBA e pelo acordo de 'bailout', enquanto o BES concluiu a 4 de Maio um aumento de capital de 1.010 ME, permitindo-lhe reforçar o seu 'core Tier 1' para 10,75 pct, acima das metas da EBA e do acordo de 'bailout'.

Os bancos privados apoiados pelo Estado comprometeram-se a apoiar o financiamento da economia portuguesa, em especial as famílias e as pequenas empresas, segundo o Executivo.

"O BCP e o BPI acordaram condições com vista a assegurar a proteção dos contribuintes, titulares últimos dos dinheiros públicos aplicados nas recapitalizações destes bancos, e apoiar a economia portuguesa, em particular no que se refere a continuar a assegurar o financiamento das famílias e das empresas", especificou um comunicado das Finanças.

Acrescentou que o "BCP e o BPI comprometeram-se ainda cada um a consignar pelo menos 30 ME por ano para investimento no capital de pequenas e médias empresas portuguesas. A CGD está sujeita a condições específicas". (Editado por Sérgio Gonçalves e Filipa Cunha Lima)