LISBOA, 20 Jun O Berenberg reviu em alta a recomendação das acções da Zon Multimédia para 'Comprar', graças à resiliência da líder do 'pay-tv' em Portugal e ao reforço da participação da empresária angolana Isabel dos Santos, que torna mais provável uma fusão com a Sonaecom .

Numa nota de 'research' hoje divulgada, adiantou que esta fusão "geraria sinergias de pelo menos 300 milhões de euros (ME), ou 63 cêntimos por acção para os accionistas da Zon", um valor em linha com outras previsões de casas de investimento que vêem como geradora de valor uma fusão entre a dona da maior rede cabo portuguesa e uma 'telecom' móvel.

A Berenberg manteve o preço-alvo para as acções da Zon no final de 2012 em 2,80 euros contra a actual cotação de 2,263 euros.

Adiantou que a Zon é a "mais atractiva" entre as operadoras de cabo do seu universo de cobertura, uma vez que negoceia actualmente em 5,9 vezes o EBITDA-Lucro Antes de Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações, face a uma média de 7,2 vezes das congéneres do sector.

"Dada a resiliência do modelo de negócio da Zon num ambiente macroeconómico difícil, a clarificação da estrutura accionista e a resolução das necessidades de financiamento, aumentamos a nossa recomendação para 'Comprar', mantendo o preço alvo em 2,8 euros. Isto representa um retorno total para os investidores de 28 pct", referiu.

O Berenberg realçou o facto de o recente reforço de Isabel dos Santos no capital da Zon, para 28,8 pct, clarificar a estrutura accionista da empresa e assim tornar mais fácil de realizar uma fusão com a 'eterna noiva' Sonaecom, dona da marca móvel Optimus.

A 13 de Junho último, a Jadeium, empresa de Isabel dos Santos, comprou ao banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) 33,8 milhões de acções representativas de 10,96 pct do capital da Zon, reforçando a posição da filha do Presidente da República de Angola como principal accionista da líder no 'pay-tv' em Portugal, com 28,8 pct do capital.

Este movimento foi imediatamente encarado pelos analistas como um passo favorável a uma fusão com a Sonaecom, até porque Isabel dos Santos tem já uma parceria no mercado de retalho angolano com o grupo Sonae, o maior accionista da Sonaecom, com 51 pct.

MERCADO 'PAY-TV' "RESILIENTE", ANGOLA É O FUTURO

No que toca ao desempenho operacional da Zon, o Beremberg destaca as receitas "resilientes" no mercado de televisão por cabo português.

"Pensamos que o 'core business' é muito resiliente, apesar do ambiente macroeconómico difícil" referiu, destacando que, no futuro, a unidade angolana ZAP "irá suportar o crescimento das receitas".

Lançada em 2010, a ZAP é a 'joint-venture' da Zon com Isabel dos Santos no mercado de televisão por satélite angolano e tem sido apontada pelos analistas como a futura 'cash cow' do grupo liderado por Rodrigo Costa.

A Zon é líder no mercado de 'pay tv' português, com cerca de 1,6 milhões de clientes, actuando também nos mercados de telecomunicações de voz fixa e móvel e Internet em banda larga, onde ocupa o segundo lugar após a incumbente Portugal Telecom (PT).

Nota: Esta Recomendação de Investimento foi distribuída aos clientes do Beremberg a 20 de Junho de 2012.

O leitor deve consultar este documento de research integralmente, nomeadamente quanto ao 'disclaimer', solicitando-o à casa de investimento que o elaborou. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)