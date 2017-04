March 4 Reuters) - Union Catalana de Valores SA :

* Said on Tuesday H2 net profit of 436,000 euros ($487,143) vs profit 727,000 euros last year

* H2 financial result of 604,000 euros vs negative financial result of 94,000 euros year ago

Source text for Eikon: Further company coverage:

($1 = 0.8950 euros) (Gdynia Newsroom)