Morocco's BMCE bank posts 4 pct rise in net profit for 2016
RABAT, March 30 Moroccan lender BMCE Bank of Africa said on Thursday its net profit rose 4 percent in 2016, reaching a record 2 billion dirhams ($204 million).
İSTANBUL, 29 Eylül İş Bankası 20 milyar liraya kadar yurtiçinde borçlanma aracı ihracı kararı aldı.
Bankanın KAP'a yaptığı açıklamada yönetim kurulunun çeşitli vadelerde bono veya tahvil ihracıyla 20 milyar lira nominal tutara kadar borçlanmak kararı aldığı ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için genel müdürlüğe yetki verildiği ifade etti.
Açıklamada ihraçlarda halk arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinin kullanılabileceği belirtildi. (Haberi yazan Can Sezer; Redaksiyon Birsen Altaylı)
RABAT, March 30 Moroccan lender BMCE Bank of Africa said on Thursday its net profit rose 4 percent in 2016, reaching a record 2 billion dirhams ($204 million).
BERLIN, March 30 Britain's finance minister Philip Hammond is to visit his German counterpart Wolfgang Schaeuble in Berlin on Thursday, a day after the British government formally started the process of leaving the European Union, a German ministry spokeswoman said.