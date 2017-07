July 18 (Reuters) - ZAKLADY PRZEMYSLU CUKIERNICZEGO OTMUCHOW SA (ZPC OTMUCHOW):

* SAID ON MONDAY THAT AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK SA (AVIVA) SOLD ITS ENTIRE 6.76 PCT STAKE IN THE COMPANY

