FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 hours ago
BRIEF-Pricing of SPO of Bank Saint Petersburg is scheduled for July 28-Source
#Brexit
#Economy
#Trump
#Health
#Science
#Sport
Sections
Featured
Sunshine lifts UK retail sales
Economy
Sunshine lifts UK retail sales
Axes show humans in Australia 18,000 years earlier than thought
Science
Axes show humans in Australia 18,000 years earlier than thought
Lifestyle changes could cut dementia cases by a third
Health
Lifestyle changes could cut dementia cases by a third
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 19, 2017 / 3:32 PM / 21 hours ago

BRIEF-Pricing of SPO of Bank Saint Petersburg is scheduled for July 28-Source

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) -

* PRICING OF SPO OF BANK SAINT PETERSBURG IS SCHEDULED FOR JULY 28, SOURCE CLOSE TO PLACEMENT SAID REUTERS

* THE BANK BEGAN SECONDARY PLACEMENT OF UP TO 60 MILLION ORDINARY SHARES YESTERDAY

* SHAREHOLDERS INTEND TO PARTICIPATE IN PLACEMENT IN ORDER TO MAINTAIN THE EXISTING STAKE OF 52 PERCENT

* SHAREHOLDERS REGISTERED IN THE REGISTER BEFORE MAY 31 MAY TAKE ADVANTAGE OF THE PREEMPTIVE RIGHT OF REDEMPTION OF SHARES, WHICH STARTED YESTERDAY

* the Placement Is Organized by Renaissance Capital

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Written by Olga Popova, translated by Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.