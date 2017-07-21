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BRIEF-Highlight Event and Entertainment invests in 5EL
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#Consumer Products & Retail News
July 21, 2017 / 5:39 AM / a day ago

BRIEF-Highlight Event and Entertainment invests in 5EL

Reuters Staff

1 Min Read

July 21 (Reuters) - HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG :

* SAID ON THURSDAY RESOLVED TO ACQUIRE A FURTHER 544,409 NO-PAR VALUE SHARES (17.49%) IN 5EL SA

* INSTEAD OF A CASH PAYMENT, THE COMPANY HAS TAKEN THE OPPORTUNITY TO OFFSET THE PURCHASE PRICE AGAINST THE LOAN RECEIVABLE FROM HIGHLIGHT VENTURE CORP. (USA)

* PURCHASE PRICE FOR THE SHARES IN 5EL SA AMOUNTED TO CHF 3,941,521

* FOLLOWING THE TRANSACTION, THE COMPANY HAS A 19.99% FINANCIAL INVESTMENT IN 5EL SA (POST RESTRUCTURING AND CAPITAL INCREASE)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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