FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in a day
BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska
#Brexit
#Business
#Trump
#Venezuela
#Afghanistan
#Environment
#Sport
Sections
Featured
Outspoken Prince Philip bows out of public life
uk
Outspoken Prince Philip bows out of public life
Strongman trades trump democratic deficits in 2017
market analysis
Strongman trades trump democratic deficits in 2017
Germany's long goodbye to coal despite Merkel's green push
environment
Germany's long goodbye to coal despite Merkel's green push
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 1, 2017 / 6:13 AM / in a day

BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - HUBER+SUHNER AG:

* SAID ON MONDAY HAS DECIDED TO DISTANCE ITSELF IN THE EUROPEAN RAILWAY MARKET FROM BUSINESS INVOLVING BUILD-TO-PRINT HARNESSING

* AS PART OF THIS ALIGNMENT, HUBER+SUHNER SIGNED THE CONTRACT FOR THE SALE OF ITS CABLE SYSTEM PROJECT FOR THE TWINDEXX TRAINS TO KABEL-TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. (PART OF PKC GROUP AND ULTIMATELY MSSL) ON 31 JULY 2017

* THE SALE SHALL COME INTO FORCE ON 1 SEPTEMBER 2017, AFTER THE END OF A PHASE FOR COMPLETION OF CLOSING CONDITIONS

* THE BUSINESS WITH WIRES AND CABLES IS NOT AFFECTED BY THIS DECISION

Source text - bit.ly/2tYTZeU

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.