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August 1, 2017 / 8:18 AM / in 2 days

BRIEF-Basic Net unit acquires Sebago brand from Wolverine World Wide

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - BASIC NET SPA:

* SAID ON MONDAY IT SIGNED THE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF THE SEBAGO BRAND FROM THE AMERICAN COMPANY WOLVERINE WORLD WIDE

* INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR THE SEBAGO TRADEMARKS AND RELATED ASSETS HAVE BEEN ACQUIRED BY TOS SRL, A COMPANY FULLY OWNED BY THE BASICNET GROUP, FOR USD 14.25 MILLION

* THE OPERATION HAS BEEN FUNDED THROUGH A EUR 13 MILLION LOAN GRANTED BY MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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