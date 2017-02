LISBOA , 4 Nov O lucro líquido atribuível da Corticeira Amorim teve uma subida homóloga de 21 pct nos nove meses de 2011, suportado no forte crescimento das vendas, que crescem há sete trimestres, anunciou a líder mundial no sector de produtos de cortiça.

Adiantou que o seu lucro atingiu os 21,4 milhões de euros (ME) com as vendas a crescer 9,5 pct para 380 ME, sendo que, no terceiro trimestre deste ano, passou a consolidar os 51 pct detidos na subsidiária Timberman Denmark A/S.

Entre Janeiro e Setembro de 2011, o EBITDA-Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization corrente subiu 14,5 pct para 59,6 ME.

"O crescimento dos seus mercados continua a ser um dos principais justificativos para a apresentação de bons indicadores de actividade e de resultados", referiu em comunicado.

Acrescentou que a produção "terá tido um crescimento na ordem dos 14 pct" e "todas as unidades industriais, quer em Portugal, quer em Espanha, quer no Norte de África, tiveram uma actividade acrescida e melhores resultados".

Contudo, referiu que o aumento da produção levou ao crescimento dos custos operacionais directos em 9,5 pct, sem divulgar um valor.

Por segmentos, as vendas de rolhas cresceram 18 ME para 227,5 ME nos primeiros nove meses de 2011 e o total de rolhas vendidas ultrapassou os 2.600 milhões de unidades, mais 200 milhões do que no mesmo período do ano anterior.

"O volume manteve-se como principal justificativo da variação já que o efeito positivo preço foi praticamente anulado por um efeito negativo cambial, em especial o provocado pela desvalorização do dólar", frisou.

O endividamento líquido situou-se nos 127,7 ME em Setembro de 2011, mais 25 ME do que no final de 2010. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)