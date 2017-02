LISBOA, 7 Nov O índice PSI20 segue em leve alta suportado nas subidas da EDP-Energias de Portugal e do BES , em contra-ciclo com os índices europeus que estão a ser penalizados com a incerteza política em Itália e o seu elevado endividamento, segundo operadores.

* Os principais índices europeus seguem com quedas entre 0,23 pct e 1,09 pct, com a excepção de Milão que soma 1,67 pct suportado na expectativa de que o primeiro-ministro de Itália, Sílvio Berlusconi, se iria demitir em breve. No entanto, Berlusconi apontou os rumores como não tendo fundamento.

Itália aceitou, na semana passada, que o Fundo Monetário Internacional vigie a implementação das suas reformas económicas para credibilizar as metas para o défice público, numa altura em que a terceira maior economia europeia está no centro da crise de dívida soberana na zona euro.

* Na Grécia, foi alcançado um acordo entre o primeiro-ministro e a oposição para uma nova coligação e a saída de George Papandreou.

"O mercado português recuperou um pouco, em linha com os pares na Europa, com o rumor de que o primeiro-ministro de Itália se iria demitir", disse Pedro Lino, operador da Dif Broker, em Lisboa.

"Independentemente disso, a banca continua pressionada e a atingir mínimos. Continua a aversão ao risco da periferia, que afecta a bolsa portuguesa, num dia de subida dos juros da dívida soberana", adiantou.

* No mercado de dívida, as 'yields' dos países da periferia da zona euro estão em alta, com o spread entre a 'yield' da dívida italiana a 10 anos e a alemã a atingir o máximo de 14 anos em 6,67 pct, aproximando-se dos 7,0 pct, um nível considerado por analistas como insustentável.

* O prémio exigido pelos investidores para deter Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos face à dívida alemã segue a subir para 13,65 pct de 13,62 pct na última sessão, enquanto a 2 anos avança para 20,42 pct de 20,33 pct e a 5 anos soma para 16,34 pct de 16,21 pct.

Compra de dívida soberana pelo BCE e taxas de juro na zona euro

link.reuters.com/pax23s

Notícias sobre a zona euro

Calendário interactivo crise dívida zona euro:

link.reuters.com/rev89r ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* Nos Estados Unidos, os futuros do Nasdaq NDc1 descem 0,47 pct e os do Dow Jones DJc1 recuam 0,5 pct.

* O PSI20 sobe 0,11 pct para 5.759,74 pontos, com nove títulos em queda, nove em alta e dois estáveis, tendo-se negociado 52,8 milhões de acções, ou 40,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* A EDP sobe 3,22 pct para 2,343 euros superando os ganhos de 2,83 pct do índice DJ Stoxx para as 'utilities' que avança 1,04 pct.

"A EDP tem demonstrado uma solidez em relação ao restante mercado. O título tem subido à medida que se aproxima a nova fase de privatização. Há muitos interessados na empresa que é muito apetecível a estrangeiros", disse Pedro Lino.

A holding estatal Parpública anunciou, no final de Outubro último, que a EDP tem seis interessados nos 21 pct que o Estado português tem no maior grupo em Portugal.

A venda da posição estatal na EDP faz parte de um plano de privatizações no sector da energia, uma prioridade do Governo incluída no acordo com a 'troika' para o 'bailout' de 78.000 ME do país.

* Na banca, o Millennium bcp segue estável em 0,12 euros, tendo tocado um novo mínimo de sempre em 0,116 euros, o Banco Espírito Santo sobe 1,69 pct para 1,38 euros, depois de ter descido ao novo mínimo de sempre em 1,306 euros, o BPI cai 2,47 pct para 0,473 euros e o Banif cede 1,06 pct para 0,281 euros.

O índice DJ Stoxx para a banca segue 'flat'.

* A Galp perde 1,91 pct para 14,67 euros e a Portugal Telecom desvaloriza 0,75 pct para 5,061 euros.

* Nota para os mínimos históricos da Zon Multimédia , em 2,0 euros, e da Sonae Indústria , em 0,672 euros. A Zon segue a cair 2,45 pct para 2,028 euros e a SI perde 2,0 pct para 0,685 euros.

A SI divulga hoje as suas contas do terceiro trimestre de 2011 e segundo uma Poll deverá ter tido um prejuízo de 9,7 ME, idêntico ao de igual período de 2010.

* O euro cede 0,73 pct para 1,3737 dólares.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 1,09 pct para 113,14 dólares e o de crude CLc1 sobe 0,19 pct para 94,51 dólares. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)