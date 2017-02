LISBOA , 7 Nov O prejuízo da Sonae Indústria teve uma redução homóloga maior do que prevista de 17 pct para 9 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre de 2011, suportado no crescimento das vendas e ganhos de eficiência, embora os custos financeiros continuem a pesar, anunciou a SI.

A média de uma Poll de cinco analistas previa que a SI tivesse tido um prejuízo de 9,7 ME contra -10 ME há um ano atrás.

A SI adiantou que as receitas tiveram, entre Julho e Setembro deste ano, um aumento homólogo de quatro pct para 326 ME e o EBITDA-Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization cresceu cinco pct para 26 ME, fruto principalmente "de um mercado mais forte e de ganhos de eficiência operacionais na Alemanha e em França".

A mesma Poll previa em média receitas de 334,6 ME e um EBITDA de 27,4 ME.

"Esperamos continuar a melhorar o nosso desempenho comparativamente a iguais períodos do ano anterior, suportado por ganhos de eficiência operacional e por um melhor posicionamento no mercado", referiu a SI em comunicado.

"Apesar do ambiente macroeconómico ter vindo a enfraquecer devido à crise da dívida soberana em alguns países europeus, estamos confiantes que vamos continuar a melhorar o nosso desempenho, suportado por ganhos em eficiência e por uma melhor gestão dos clientes", adiantou

Acrescentou que os encargos financeiros líquidos se fixaram ainda num nível elevado de 12 ME, mas a descer face a 13 ME há um ano atrás, dos quais 8 ME correspondem a juros.

Em termos de dívida, a SI terminou o mês de Setembro último com uma dívida líquida de 724 ME, uma descida de um pct face ao final de Junho deste ano.

A número dois mundial na produção de painéis de madeira adiantou que decidiu expandir a sua capacidade de produção de MDF na África do Sul para aumentar a quota de mercado naquele " mercado promissor".

"Os investimentos que já estão em curso vão-nos permitir aumentar a produção de MDF em 50 Pct até meados de 2012, com o objectivo de mais do que duplicar a produção nos próximos dois anos", frisou.

As acções da SI desceram hoje a um novo mínimo histórico, em 0,672 euros, e desde o início do ano perderam mais de dois-terços do seu valor.

Negociaram-se 94,6 mil acções da SI a cair 2,15 pct para 0,684 euros. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)