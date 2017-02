LISBOA, 8 Nov O índice PSI20 segue em alta, a acompanhar o movimento de recuperação das praças europeias após duas sessões de quedas, embora com a tendência de subida a ser 'travada' pela expectativa em torno do futuro da Itália, segundo dealers.

"Com o futuro do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, em dúvida, parece que os mercados estão cada vez mais optimistas que uma mudança de liderança levará o país a ser melhor gerido", disse Stan Shamu, analista do IG Markets, que frisou: "os investidores querem ver um líder que possa implementar o prgrama de reformas sugerido".

A Itália -- terceira maior economia da zona euro e a oitava maior a nível mundial -- enfrenta hoje um voto crucial no Parlamento para aprovar um Orçamento Rectificativo.

Os analistas prevêm que este Orçamento seja chumbado, o que poderia levar Berlusconi a sucumbir perante a moção de confiança que a oposição está a preparar.

A Itália aceitou, na semana passada, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vigie a implementação das suas reformas económicas para credibilizar as metas para o défice público, numa altura em que a terceira maior economia europeia está no centro da crise de dívida soberana na zona euro

* Esta semana, as yields italianas a 10 anos aproximaram-se dos 7 pct -- a barreira que tem servido de 'trigger' para outros países pedirem resgates externos -- e levaram mesmo ao cancelamento de um leilão que estava agendado para esta quinta-feira. Esta manhã esão estáveis face a ontem, nos 6,68 pct, ou seja, em máximos de 14 anos.

O prémio exigido pelos investidores para deter Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos está hoje nos 13,57 pct de 13,56 pct ontem.

* Os principais índices europeus sobem entre 0,6 pct e 1,2 pct, pct e 1,51 pct, com o sector das 'telecoms' animado com a revisão em leve alta do outlook da Vodafone , mas com a banca francesa a ressentir-se da queda do lucro do Societe Generale .

* O euro sobe 0,08 pct para 1,3787 dólares, pressionado pela expectativa em torno da Itália.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 0,52 pct e os do Dow Jones DJc1 ganham 0,4 pct, a fazer antever uma abertura em terreno positivo para Wall Street.

* O PSI20 sobe 0,80 pct para 5.810,68 pontos, com 15 títulos em alta, dois em queda e três estáveis, tendo-se negociado 11 milhões de acções, ou 6,6 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* Na banca, o Banco Espírito Santo ganha 2,12 pct para 1,399 euros e o BPI soma 0,43 pct para 0,464 euros e o Millennium bcp avança 0,83 pct para 0,121 euros.

* A Galp Energia valoriza 1,33 pct para 14,845 euros, a Jerónimo Martins aprecia 1,46 pct para 13,224 euros e REN-Redes Energéticas Nacionais avança 1,12 pct para 2,08 euros.

Ontem, após o fecho de bolsa, a REN anunciou que o seu lucro líquido ajustado teve uma subida maior do que o esperado de 11,8 pct para 99,2 ME nos nove meses de 2011, suportado no aumento da base de activos e no controlo de custos, estando a operadora optimista quanto à privatização.

Em contraciclo, a EDP-Energias de Portugal cede 0,68 pct para 2,338 euros. Ontem, a EDP valorizou mais de 3 pct, a antecipar uma privatização a preços altos, após o Diário Económico ter avançado um valor de 2.200 ME para o lote de 21,5 pct do capital da EDP a ser privatizado, o que dá um valor unitário de 2,8 euros.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 1,16 pct para 115,89 dólares e o de crude CLc1 ganha 1,05 pct para 96,50 dólares. (Por Filipa Cunha Lima)