* Lucro Cimpor 9-meses 2011 sobe para 180,8 ME, abaixo previsões

* Cimpor diz custos financeiros aumentam

* Crescimentos Brasil e China contrabalançam quebra Ibéria e Egipto (Acrescenta mais informação, comentário de analista, cotação e altera lead)

LISBOA, 8 Nov A Cimpor teve uma subida homóloga do lucro de 6 pct, nos nove meses de 2011, com o mercado brasileiro forte a manter-se o motor de crescimento do grupo, mas ficou aquém das estimativas dos analistas devido à subida dos custos financeiros e desvalorizações cambiais, anunciou a Cimpor.

A líder dos cimentos em Portugal registou, entre Janeiro e Setembro, um lucro atribuível de 180,8 ME, abaixo da média de 195 ME prevista por uma Poll de cinco analistas.

Já os resultados financeiros ascenderam a -49,2 ME, nos primeiros nove meses do ano, contra -48,1 ME no mesmo período do ano anterior, estes influenciados pelo registo de uma provisão para imparidade na C+PA no valor de 13,2 ME.

"A evolução dos resultados financeiros, nomeadamente o aumento dos juros líquidos, deve-se essencialmente a dois factores: o incremento das taxas de juro do mercado monetário, que se repercutiu nos encargos com a parte da dívida financeira indexada a taxas variáveis (parcialmente compensados pela maior remuneração das disponibilidades)", explicou a Cimpor.

"E, a substituição de instrumentos contratados em 2007 e 2008 (com spreads historicamente baixos) por outros que incorporam já o aumento do custo do crédito decorrente da crise financeira", acrescentou.

A empresa referiu ainda que o resultados sofreram também com desvalorizações cambiais importantes, no terceiro trimestre de 2011, do real, da lira turca e do rand.

"Estes resultados foram essencialmente norteados pelos (custos) financeiros mais altos que o esperado, devido a uma subida das taxas de juro, substituição de instrumentos contratados e um impacto cambial negativo", considerou o BPI, no Iberian Daily.

O volume de negócios da Cimpor teve um aumento homólogo de 3,6 pct para 1.741 ME, nos nove meses de 2011, sustentado nos crescimentos dos mercados do Brasil, Turquia, China e Moçambique, apesar das queda na Ibéria e no Egipto.

O EBITDA subiu 0,9 pct para 479,2 ME, tendo a margem descido para 27,5 pct de 28,3 pct, com o "comportamento positivo dos preços de venda e do programa de melhoria de eficiência" a contrabalançaram os aumentos verificados nos principais factores de produção: combustíveis e na electricidade.

"Num clima económico marcado pelo abrandamento do crescimento global, nomeadamente nas economias desenvolvidas, e onde os preços dos combustíveis e electricidade continuam a apresentar aumentos substanciais em relação ao ano anterior, a Cimpor comprova, uma vez mais, a sua resiliência a um contexto adverso ao apresentar um crescimento de 0,9 pct do seu EBITDA nos primeiros 9 meses do ano, em relação a igual período do ano anterior", frisou a Cimpor.

Apesar dos resultados abaixo do esperado, as acções da Cimpor valorizam 0,21 pct para 5,271 euros, suplantando a subida de 0,1 pct do índice PSI20 , mas abaixo do ganhos de 1,35 pct do índice europeu para o sector .

A dívida líquida da Cimpor atingiu, no final de Setembro, 1.627 ME, mais 66 ME face ao final do ano de 2010, "variação que incorpora o efeito do pagamento de dividendos".

BRASIL É MOTOR CRESCIMENTO, IBÉRIA E EGIPTO CONTINUAM CAIR

O mercado brasileiro continua a ser o 'motor de crescimento' do grupo, apesar de ter sofrido com a desvalorização do real, contrabalançado as quedas nos mercados Ibéricos e no Egipto.

O Brasil teve com um aumento de 7,4 pct nas vendas de cimento e clínquer, com um crescimento de 18 pct no volume de negócios para 526 ME e uma subida de 15,6 pct no EBITDA, beneficiando da "subida do preço de venda, da performance indústrial e do aumento da actividade do betão".

O mercado turco teve um aumento homólogo do volume de negócios de 15 pct para 127 ME, entre Janeiro e Setembro de 2011, a China cresceu 38,8 pct para 92,2 ME e Mocambique cresceu 23,6 pct para 81,1 ME.

A Cimpor realçou que na Tunísia, "a actividade não tem sido substancialmente afectada pelos acontecimentos sociais e políticos" enquanto no Egipto, a denominada "Primavera Árabe" levou a uma descida da procura e ao aumento da concorrência que, aliadas à escassez de combustível, fizeram as vendas de cimento e clínquer cair 15,4 pct.

Já em Portugal e Espanha, o ano de 2011 tem sido marcado pela queda nas vendas de cimento e clínquer devida à contracção dos respectivos mercados, tendo o terceiro trimestre de 2011 acentuado ainda mais esta tendência.

O mercado português teve, nos nove meses de 2011, uma queda homóloga de 19,8 pct nas vendas de cimento e clínquer e uma descida de 13 pct no volume de negócios para 299 ME.

"É de salientar, que, sobretudo em Portugal, a Cimpor tem contrariado a queda do mercado interno através do recurso à exportação, embora em menor medida que em 2010 devido à redução do envio de clínquer para o Egipto", sublinhou a cimenteira.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, que impõe que o país corte o seu défice para 4,5 pct do PIB em 2012, contra os 5,9 pct de 2011.

Como contrapartida, o Governo português impôs duras medidas de austeridade que levarão a uma contracção do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9 pct, em 2011, e de 2,8 pct, em 2012. (Por Patrícia Vicente Rua e Filipa Cunha Lima; Editado por Elisabete Tavares)