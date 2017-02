LISBOA, 8 Nov O índice PSI20 segue em alta suportado na subida da Galp Energia e das acções da banca, mas com ganhos inferiores aos dos pares europeus devido à queda dos pesos-pesados EDP-Energias de Portugal e Portugal Telecom , segundo dealers.

* Na Europa, os principais índices recuperam das descidas das duas últimas sessões, com subidas entre 1,18 pct e 2,21 pct, apoiados na subida do sector financeiro e em resultados favoráveis, nomeadamente do gigante das 'telecoms' Vodafone .

No entanto, os investidores estão a aguardar por desenvolvimentos sobre a crise de dívida soberana na zona euro.

"O mercado está calmo, recupera das quedas. O sector financeiro lidera as subidas. Lisboa não acompanha os ganhos mais acentuados do resto da Europa. É a periferia a funcionar", disse Paulo Rosa, operador da GoBulling, no Porto.

Em Itália, o primeiro-ministro, Sílvio Berlusconi, enfrenta um voto crucial sobre finanças públicas no Parlamento, que pode ditar o fim da sua coligação de centro-direita. Os principais aliados políticos de Berlusconi já pediram ao primeiro-ministro italiano que se demita e que ceda às intensas pressões políticas e dos mercados.

Itália, a terceira maior economia da zona euro e a oitava do mundo, aceitou, na semana passada, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vigie a implementação das suas reformas económicas para credibilizar as metas para o défice público.

* Esta semana, as yields italianas a 10 anos aproximaram-se dos 7 pct -- uma barreira que tem servido de 'trigger' para outros países pedirem resgates externos. Hoje, subiram aos 6,74 pct, máximos de 14 anos, antes de aliviarem para 6,65 pct.

As Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos está hoje a negociar nos 13,26 pct de 13,56 pct ontem.

* O euro recua 0,04 pct para 1,3771 dólares, pressionado pela expectativa em torno da Itália.

* Os futuros do Nasdaq NDc1 sobem 0,64 pct e os do Dow Jones DJc1 ganham 0,4 pct.

* O PSI20 sobe 0,07 pct para 5.766,39 pontos, com 14 títulos em alta e seis em queda, tendo-se negociado 32 milhões de acções, ou 22,1 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* A Galp Energia valoriza 1,98 pct para 14,94 euros em linha com o índice DJ Stoxx para as 'oil&gas' .

* Na banca, o Banco Espírito Santo ganha 1,39 pct para 1,389 euros, o BPI soma 0,22 pct para 0,463 euros e o Millennium bcp avança 0,83 pct para 0,121 euros.

* A EDP desliza 1,91 pct para 2,309 euros a corrigir da subida superior a 3 pct de ontem, que antecipava uma privatização a preços altos, após o Diário Económico ter avançado um valor de 2.200 ME para o lote de 21,5 pct do capital da EDP a ser privatizado, o que dá um valor unitário de 2,8 euros.

* A PT cai 0,77 pct para 5,011 euros, com liquidez fraca, em contraciclo com as pares europeias.

* A Cimpor e a REN seguem em alta ligeira depois de anunciarem os seus resultados do terceiro trimestre de 2011. A cimenteira sobe 0,34 pct para 5,278 euros, apesar do seu lucro líquido ter tido uma subida homóloga inferior à prevista pela média de uma Poll de analistas, nos nove meses deste ano.

A REN segue a ganhar 0,24 pct para 2,062 euros. Ontem, após o fecho de bolsa, a empresa anunciou que o seu lucro líquido ajustado teve uma subida maior do que o esperado de 11,8 pct para 99,2 ME nos nove meses de 2011, suportado no aumento da base de activos e no controlo de custos, estando a operadora optimista quanto à privatização.

* O contrato do barril de brent para Dezembro LCOc1 sobe 1,05 pct para 115,77 dólares e o de crude CLc1 ganha 0,77 pct para 96,26 dólares. (Por Elisabete Tavares e Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)