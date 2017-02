LISBOA , 8 Nov O lucro líquido da Novabase caiu para metade, em termos homólogos, nos nove meses de 2011, fixando-se em 4,7 milhões de euros, penalizado pelos custos financeiros e com a operação doméstica sob pressão, anunciou a tecnológica.

Adiantou que, nos nove meses de 2011, a empresa teve custos financeiros da ordem dos 0,7 ME, que comparam com um resultado financeiro positivo de 10 mil euros no mesmo período de 2011.

Explicou que "a degradação do prazo médio de recebimentos explica em grande parte o consumo, desde o início do ano, de 12,2 ME de 'cash', excluindo dividendos".

"O resultado líquido (nos nove meses de 2011) foi cerca de metade do obtido em igual período do ano passado penalizado essencialmente pelos resultados financeiros", referiu a Novabase, num comunicado divulgado no site do regulador CMVM (www.cmvm.pt).

Afirmou que, entre Janeiro e Setembro deste ano, o volume de negócios teve uma queda homóloga de quatro pct para 172,6 ME, apesar do crescimento de 44 pct das vendas na actividade internacional do grupo.

Nos nove meses de 2011, o EBITDA-Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization caiu 30 pct, face ao período homólogo de 2010, para 11,7 ME, uma descida "parcialmente prevista pelos custos de internacionalização", agravada pela elevada pressão competitiva que afectou, sobretudo, a rentabilidade nas vendas de produto".

"Os resultados acumulados a Setembro vêm confirmar as tendências que já tínhamos observado na primeira metade do ano e estão em linha com o 'guidance' revisto para 2011", referiu em comunicado no site da CMVM (www.cmvm.pt).

Na altura da apresentação dos seus resultados do primeiro semestre deste ano, a Novabase anunciou uma revisão em baixa do seu 'guidance' prevendo, para o final de 2011, um volume de negócios de 230 ME face aos 245 ME antes previstos e um EBITDA entre 14 e 17 ME versus 20 a 22 ME.

Em Junho, a Novabase pagou o seu dividendo anual, num total de 4,0 ME -- 0,13 euros por acção --, e no terceiro trimestre de 2011 distribuiu 1,8 ME "a interesses que não controlam".

Frisou que vai continuar a privilegiar o crescimento internacional e também melhorar a competitividade doméstica, dois objectivos prioritários até ao final de 2011, num contexto de contracção da economia portuguesa devido à austeridade imposta pelo 'bailout' de Portugal de 78.000 ME.

A actividade internacional representa cerca de 19 pct do negócio total da Novabase.

Negociaram-se 5 mil acções da Novabase a cair 0,97 pct para 2,05 euros. As acções da tecnológica desceram hoje ao mínimo desde 2008 em 2,02 euros. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)