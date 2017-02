LISBOA, 12 Dez O índice PSI20 segue a negociar no vermelho, com os pares europeus, depois dos acordos alcançados no conselho europeu, da semana passada, não terem convencido os investidores quanto à capacidade da Europa em resolver a crise de dívida soberana, disseram dealers.

* Os principais índices europeus seguem com descidas entre 0,43 pct e 1,3 pct.

"As quedas de hoje reflectem a desilusão dos investidores face à falta de conclusões definitivas na cimeira. No curto prazo, cabe agora ao Banco Central Europeu suster a escalada da dívida", realçou Luís Gonçalves, trader da GoBulling.

Da Cimeira europeia, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo, porém, a oposição do Reino Unido travado a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal.

* O euro cai 0,54 pct para 1,3309 dólares, devido à fragilidade do acordo atingido na Cimeira.

"Foi dado um primeiro passo, mas o caminho é longo e sinuoso. As medidas de austeridade irão ter um profundo impacto negativo no crescimento económico e irão tornar 2012 um ano desafiante, em termos económicos", salientou Philippe Gijsels, chefe de research no BNP Paribas Fortis Global Markets.

Frisou que "o crescimento dos lucros para as empresas será difícil de conquistar e que as estimativas de resultados são ainda, provavelmente, muito optimistas, tendo muito espaço para decepções e downgrades".

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia estão a subir, numa reacção ao resultado, considerado insuficiente, da Cimeira Europeia.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a dez anos sobem 22 pontos base para 6,6 pct e as espanholas avançam 14 pontos base para 5,94 pct.

Em Portugal, a taxa de juro da dívida, a dez anos, cai para 13,09 pct de 13,25 pct ontem.

* O PSI20 desce 0,75 pct para 5.505,17 pontos, com 15 títulos em queda, duas subidas e três títulos inalterados, tendo-se negociado 3,8 milhões de acções, ou 4,0 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"Em Lisboa, destaque para a subida da EDP, suportada no aproximar da decisão do vencedor da participação que o Estado está a vender", explicou Luís Gonçalves.

* A EDP-Energias de Portugal sobe 0,73 pct para 2,467 euros.

Fontes próximas do processo disseram à Reuters que os quatro operadores estrangeiros que integravam a 'short list' de candidatos à compra dos últimos 21,35 pct que o Estado tem no capital da EDP entregaram 'ofertas vinculativas' à Parpública, com o preço e projecto industrial.

O Jornal de Negócios refere, na edição de hoje, que esta participação do Estado na EDP vai ser vendida por um montante que oscila entre 2,3 e 2,7 mil ME.

* Na banca, o Millennium bcp cai 1,6 pct para 0,123 euros, o Banco Espírito Santo (BES) desce 1,36 pct para 1,157 euros e o BPI perde 0,37 pct para 0,54 euros, em sintonia com os pares europeus.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 1,23 pct.

* A excepção volta a ser o Banif com uma subida de 3,09 pct para 0,40 euros, impulsionado ainda pela especulação de que poderá entrar num movimento de consolidação, que permita reforçar os seus capitais.

* A Portugal Telecom desce 1,29 pct para 4,736 euros e a Galp Energia perde 0,98 pct para 11,645 euros.

* Os futuros do Dow Jones descem 0,7 pct e os do Nasdaq recuam 0,4 pct,deixando antever uma abertura negativa para os mercados norte-americanos.

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 0,8 pct para 107,75 euros e o de crude cai 0,72 pct para 98,69 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua)