LISBOA, 12 Dez O PSI20 mantém-se em queda, tal como os pares europeus, com o entusiasmo imediato em torno da cimeira europeia a dar lugar à preocupação que as medidas acordadas lidem apenas com o curto-prazo, segundo operadores, que atribuem o desempenho em contraciclo da EDP ao interesse na sua privatização.

* A EDP-Energias de Portugal é o único título da praça portuguesa a negociar em alta, subindo 1,92 pct para 2,496 euros, a beneficiar do processo de reprivatização em curso.

"Em Lisboa, destaque para a subida da EDP, suportada no aproximar da decisão do vencedor da participação que o Estado está a vender", explicou Luís Gonçalves.

Fontes próximas do processo disseram à Reuters que os quatro operadores estrangeiros que integravam a 'short list' de candidatos à compra dos últimos 21,35 pct que o Estado tem no capital da EDP entregaram 'ofertas vinculativas' à Parpública, com o preço e projecto industrial.

O Jornal de Negócios refere, na edição de hoje, que esta participação do Estado na EDP vai ser vendida por um montante que oscila entre 2,3 e 2,7 mil ME.

* O índice PSI20 desce 1,44 pct para 5.466,22 pontos, com 19 títulos em queda e um em alta, tendo-se negociado 30,1 milhões de acções, ou 28,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

A IG Markets aponta o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.120 pontos.

* Na banca, o banco Espírito Santo afunda 4,77 pct para 1,117 euros, o BPI cede 4,43 pct para 0,518 euros e o Millennium bcp recua 3,2 pct para 0,121 euros.O índice europeu DJ Stoxx para a banca recua 1,23 pct.

* A Brisa cai 3,08 pct para 2,453 euros, a Galp Energia desce 2,68 pct para 11,445 euros e a Portugal Telecom desvaloriza 2,83 pct para 4,662 euros.

* Os principais índices europeus caem entre 0,7 pct e 2,7 pct, com os sectores financeiro e da extração de minérios a destacarem-se pela negativa.

Da Cimeira europeia, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo sido também acordados 200.000 milhões de euros (ME) em empréstimos bilaterais com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No entanto, a oposição do Reino Unido travado a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal. Acresce que os investidores receiam os riscos de execução na falta de alterações efectivas ao Tratado.

"Isto está tudo muito bem mas eles (líderes europeus) não fizeram nada para lidar com a falta de crescimento destas economias ou com os seus níveis de endividamento, o que levará o seu tempo", referiu Andrea Williams, gestora de fundos da Royal London Asset Management.

Andrea Williams, que gere 359 milhões de libras esterlinas em fundos de títulos da Europa continental, adiantou que permanece cautelosa, mantendo-se 'underweight' em bancos e 'overweight' em títulos defensivos, como a saúde e as telecoms.

* O euro cai 1,05 pct para 1,3243 dólares, devido à fragilidade do acordo atingido na Cimeira.

"Há um sentimento de euro deflacionado, esta manhã, na sequência da Cimeira europeia. As pessoas procuram uma resposta mais abrangente e, sobretudo, o BCE recusou-se a reforçar significativamente a compra de obrigações," disse o analista cambial da UBS, Beat Siegenthaler.

"Se os 'bonds' da zona euro voltarem a ficar sob pressão, não há um grande 'backstop' para apoiar os mercados", acrescentou.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia voltaram hoje a estar sob pressão altista.

A taxa de juro da Obrigações de Tesouro portuguesas a dez anos segue nos 13,14 pct, mais 38 pontos base (pb) que na sexta-feira, enquanto as congéneres italianas subiram 45 pb para 6,83 pct e as espanholas avançaram 26 pb para 6,06 pct.

As 'yields' italianas de referência voltaram hoje a passar os 7 pct, barreira a partir da qual os analistas consideram a dívida de um país "insustentável" e que levou outros Estados-membro, como Portugal, a ter de pedir ajuda financeira externa.

* Dados do Banco de Portugal hoje divulgados revelam que a banca portuguesa mantém bloqueado o financiamento no mercado interbancário, com a cedência de liquidez do BCE praticamente estável, em Novembro último, nos 45.690 ME.

* As maioria das taxas spot permanecem hoje estáveis face à sessão anterior, enquanto a Euribor de referência caiu para mínimos de sete meses, após mais um corte da taxa de juro directora do BCE anunciada na semana passada.

* Os futuros do Dow Jones descem 0,89 pct e os do Nasdaq recuam 1,18 pct, deixando antever uma abertura negativa para Wall Street.

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 1,24 pct para 107,28 euros e o de crude cai 1,57 pct para 97,87 dólares. (Por Filipa Cunha Lima e Patricia Vicente Rua; Editado por Patricia Vicente Rua)