LISBOA, 12 Dez O PSI20 encerrou em queda, num dia em que as bolsas europeias substituiram o entusiasmo por preocupação em torno das medidas de combate à crise de dívida acordadas na Cimeira europeia de sexta-feira, segundo operadores, que atribuem o desempenho em contraciclo da EDP ao interesse na sua privatização.

* A EDP-Energias de Portugal foi o único título da praça portuguesa a encerrar em alta, subindo 1,92 pct para 2,496 euros, a beneficiar do processo de reprivatização em curso.

"Em Lisboa, destaque para a subida da EDP, suportada no aproximar da decisão do vencedor da participação que o Estado está a vender", explicou Luís Gonçalves.

Fontes próximas do processo disseram à Reuters que os quatro operadores estrangeiros que integravam a 'short list' de candidatos à compra dos últimos 21,35 pct que o Estado tem no capital da EDP entregaram 'ofertas vinculativas' à Parpública, com o preço e projecto industrial.

O Jornal de Negócios refere, na edição de hoje, que esta participação do Estado na EDP vai ser vendida por um montante que oscila entre 2,3 e 2,7 mil ME.

* O índice PSI20 desceu 2,35 pct para 5.416,01 pontos, com 19 títulos em queda e um em alta, tendo-se negociado 59,7 milhões de acções, ou 59,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

A IG Markets aponta o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.120 pontos.

* Na banca, o BPI cedeu 5,17 pct para 0,514 euros, o Banif caiu 4,38 pct para 0,371 euros, o Banco Espírito Santo afundou 3,67 pct para 1,13 euros e o Millennium bcp recuou 4,0 pct para 0,12 euros. O índice europeu DJ Stoxx para a banca desceu 3,85 pct.

* A Brisa caiu 4,35 pct para 2,421 euros, a Galp Energia desceu 4,29 pct para 11,255 euros e a Portugal Telecom desvalorizou 3,06 pct para 4,651 euros.

* Os principais índices europeus cairam entre 1,8 pct e 3,8 pct, tendo registado a maior descida das últimas três semanas, com os sectores financeiro e da extração de minérios a destacarem-se pela negativa.

Da Cimeira europeia, saíram medidas de maior disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, tendo sido também acordados 200.000 milhões de euros (ME) em empréstimos bilaterais com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No entanto, a oposição do Reino Unido travado a alteração ao Tratado, necessária para avançar com a tão almejada união fiscal. Acresce que os investidores receiam os riscos de execução na falta de alterações efectivas ao Tratado.

"As medidas foram bastante positivas, mas o nercado estava à espera de uma 'bala de prata' e isso não aconteceu", disse Erik Esselink, gestor de fundos da Invesco Perpetual.

"Estamos a chegar ao fim do ano e não estamos a ver 'inflows'. Muita da comunidade investidora não está com muita vontade de correr novos riscos", acrescentou.

A acrescer à pressão sobre os mercados bolsitas, as três maiores agências de notação financeira mundiais -- Moody's, Fitch e Santand & Poor's -- criticaram a pouca abrangência das medidas de combate à crise de dívida soberana, sinalizado novos downgrades aos ratings de vários países europeus no início de 2012.

* O euro desvalorizou 1,37 pct para 1,32 dólares, no mínimo de dois meses face à moeda norte-mericana.

"Há um sentimento de euro deflacionado, esta manhã, na sequência da Cimeira europeia. As pessoas procuram uma resposta mais abrangente e, sobretudo, o BCE recusou-se a reforçar significativamente a compra de obrigações," disse o analista cambial da UBS, Beat Siegenthaler.

"Se os 'bonds' da zona euro voltarem a ficar sob pressão, não há um grande 'backstop' para apoiar os mercados", acrescentou.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia terminaram o dia a aliviar das fortes subidas da manhã.

A taxa de juro da Obrigações de Tesouro portuguesas a dez anos segue nos 13,14 pct, mais 38 pontos base (pb) que na sexta-feira, enquanto as congéneres italianas subiram 45 pb para 6,83 pct e as espanholas avançaram 26 pb para 6,06 pct.

* Dados do Banco de Portugal hoje divulgados revelam que a banca portuguesa mantém bloqueado o financiamento no mercado interbancário, com a cedência de liquidez do BCE praticamente estável, em Novembro último, nos 45.690 ME.

* As maioria das taxas spot permanecem hoje estáveis face à sessão anterior, enquanto a Euribor de referência caiu para mínimos de sete meses, após mais um corte da taxa de juro directora do BCE anunciada na semana passada.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq ambos recuam cerca de 1,8 pct, com o sector tecnológico a ser penalizado pela revisão em baixa do outlook de receitas da Intel para 2011.

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 0,7 pct para 107,87 euros e o de crude cai 1,35 pct para 98,07 dólares. (Por Filipa Cunha Lima e Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)