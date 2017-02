LISBOA, 16 Dez O PSI20 segue em leve alta, com os pares europeus, a beneficiar ainda de dados macroeconómicos animadores vindos dos EUA, ontem, segundo operadores, que alertam para a volatilidade e frisam que este poderá ser um movimento de curto-prazo, já que persistem os receios da crise de dívida soberana.

* Os principais índices europeus seguem com ganhos entre 0,15 pct e 0,65 pct, com os investidores de olhos postos na moção de confiança que o Executivo italiano enfrenta hoje.

Esta moção de confiança visa apressar a aprovação do plano de austeridade, no valor de 33.000 milhões de euros, para restaurar a confiança dos mercados na terceira maior economia da Zona Euro.

"Há um sentimento crescente que o Banco Central Europeu está a fazer um bom trabalho e está pronto para comprar mais dívida (no mercado secundário) se necessário, evitando que uma queda forte dos mercados accionistas", realçou David Thebault, responsável de trading na Global Equities.

"Mas, ao mesmo tempo, temos esta questão dos downgrades de ratings à espera de acontecer, daí que seja difícil estar longo (nos mercados)", frisou.

* O euro segue inalterado nos 1,3017 dólares e nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia continuam a descer, beneficiando ainda dos bons resultados do leilão de dívida em Espanha, ontem.

"O leilão de dívida espanhol foi muito forte, sendo que parte da explicação para tal foi o facto do papel ser elegível junto do BCE como colateral", explicou um trader.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos desceram 10 pontos base (pb) para 6,9 pct, as congéneres espanholas recuaram 14 pb para 5,35 pct e as portuguesas seguem ligeiramente mais altas, nos 13,19 pct de 13,17 pct ontem.

* os futuros do Nasdaq sobem 0,35 pct e os do Dow Jones avançam 0,34 pct, deixando antever um abertura positiva para Wall Street, no dia em que serão conhecidos os números da inflação, de Novembro.

* O índice PSI20 sobe 0,11 pct para 5.349,69 pontos, com 10 títulos em alta, oito quedas e dois inalterados.

Foram transacionadas 16,8 milhões de acções, ou 5,9 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A contribuir para as subidas estão a Brisa e a Portugal Telecom. A concessionária ganha 2,72 pct para 2,454 euros e a telecom sobe 0,78 pct para 4,51 euros.

* A EDP-Energias de Portugal cai 0,65 pct para 2,454 euros e a EDP Renováveis recua 2,15 pct para 4,364 euros, ambas a corrigir das subidas recentes.

Os analistas do sector referem que a EDPR tem beneficiado da privatização da EDP, devido ao aumento da probabilidades de compra de minoritários em projectos de energias renováveis.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais, estão na corrida para ser o maior accionista da EDP-Energias de Portugal.

Até ao final do mês, deverá ser tomada a decisão final sobre esta alienação, que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

* Na banca, o Banif avança 6,20 pct para 0,377 euros enquanto o Millennium bcp segue inalterado nos 0,109 euros. Já o Banco Espírito Santo cai 0,4 pct para 0,996 euros e o BPI desce 0,66 pct para 0,449 euros.

* Os preços do crude nos mercados internacionais seguem em alta, com o barril de brent para Fevereiro a subir 0,69 pct para 104,31 dólares e o de crude a ganhar 0,34 pct para 94,17 dólares o barril.

A subida dos preços prende-se com preocupações em torno de uma possível interrupção no fornecimento de patróleo, após o Congresso norte-americano ter aprovado uma lei que impõe sanções ao banco central do Irão.

(Por Patrícia Vicente Rua)