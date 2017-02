(Acrescenta com citações primeiro ministro)

Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 16 Dez A Cimeira dos líderes europeus da semana passada cumpriu as expectativas visando uma união orçamental de estabilidade, disse o primeiro ministro, Pedro Passos Coelho.

Adiantou, no debate parlamentar, que "se há lições a reter é que Europa saiu sempre mais fortalecida, unida e integrada depois das diversas crises por que passou".

Obtivémos o acordo possível e, nesse sentido, é um acordo que respeita expectativa que se poderia ter formulado (antes)", referiu Passos Coelho.

Acrescentou que "não basta ter a mesma moeda, precisamos de estreita vigilância orçamental, de uma união orçamental de estabilidade".

Na semana passada, os líderes da União Europeia (UE) chegaram a acordo para se avançar para um novo patamar político que fomente uma integração orçamental mais profunda na zona euro, através de um compromisso inter-governamental.

A Inglaterra, apesar de ter bloqueado uma alteração ao Tratado para tornar mais estritos os controlos orçamentais, foi convidada a participar nas conversações do novo pacto que os outros 26 membros da União Europeia estão a gisar.

LIMITE DÉFICE NA CONSTITUIÇÃO OU LEI PARA-CONSTITUCIONAL

Passos Coelho reiterou que o Governo de centro-direita, que é apoiado pela maioria dos deputados do Parlamento, gostaria de introduzir na Constituição um limite ao défice público, que garantisse que o controlo orçamental fosse estável a longo prazo, independentemente do Executivo que estivesse no poder.

"São precisas regras formais que limitem o livre arbítrio de cada Governo. Queremos limitar o arbítrio de qualquer Governo para comprometer as gerações futuras. Nenhuma maioria conjuntural deve poder alterar uma regra de ouro", afirmou.

"Pode ser uma regra constitucional ou 'para-constitucional' que exige a mesma maioria reforçada de dois-terços (dos deputados)", disse o primeiro ministro.

No entanto, o líder do Partido Socialista (PS), maior partido da oposição, António José Seguro, não respondeu à pergunta formulada por Passos Coelho: "aceita constitucionalizar uma regra tão clara e tão importante para o futuro?".

Alguns dirigentes do PS já referiram que estão contra 'constitucionalizar' o limite ao défice, mas têm-se mostrado disponíveis para 'reforçar' os poderes da actual Lei de Enquadramento Orçamental, impondo aí esse limite ao défice e fazendo com que esta também apenas possa ser alterada por aquela maioria 'qualificada' de dois-terços.

Passos Coelho realçou que "a UE depara-se hoje com um desafio sem precedentes", frisando: "esta crise não respeita apenas a Europa".

"Tem-se mostrado que há, em toda a economia global, um problema de confiança dos mercados financeiros que não está confinada à questão económica e financeira da zona euro, à moeda única e até aos desafios que atravessa a crise de divida soberana nos países europeus", afirmou Passos Coelho.

BCE NÃO DEVE SER

O primeiro-ministro frisou que está contra o Banco Central Europeu (BCE) tornar-se o prestamista de último recurso da zona euro, posição defendida por António José Seguro, realçando: "concordo que o BCE tenha, dentro da sua independência, uma inrtervenção visando a estabilidade financeira".

"As suas propostas (de António José Seguro) não são as minhas, eu não quero que o BCE funcione para a Europa como a Reserva Federal Americana (FED) funciona para os Estados Unidos ou como o Banco Inglaterra", afirmou.

"Esses países também têm dívida e défice e também têm de aplicar medidas recessivas. Se a origem desta crise é financeira, muita dela foi também devido a política desses bancos centrais", acrescentou.

Portugal, que está sob um resgate de 78.000 milhões de euros (ME) providenciado pela UE e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) tem vincado que cumprirá as exigentes metas orçamentais impostas até 2013, o período de vigência do 'bailout'.

Recentemente, o primeiro ministro, disse que o défice público de Portugal deverá cair para um valor inferior a 4,5 pct do PIB em 2011, abaixo da meta inicial de 5,9 pct, mas com uma receita extraordinária da transferência de 6.000 milhões de euros (ME) de fundos de pensões da banca para o Estado.

Assim, Portugal conseguirá alcançar um défice inferior ao 'target' de 5,9 pct imposto no 'bailout' da UE e do FMI para 2011, que compara com os 9,8 pct de défice de 2010.

No entanto, como a 'troika' não permite que o Governo volte a usar medidas 'one off', em 2012 Portugal terá realmente de fazer o maior esforço de redução do défice em três décadas de Democracia para cortá-lo num montante equivalente áqueles 6.000 ME e atingir a meta efectiva de 4,5 pct.

"O objectivo de equilíbrio orçamental é hoje matéria de consenso alargado quer na Europa que em outras partes do mundo é também um objectivo do nosso Governo", afirmou o primeiro ministro.

"Quanto mais dívida menos crescimento. Nós queremos resgatar o país desta situação da ditadura de défice e dívida", adiantou.

Acrescentou que "o Estado deve preparar as reformas necessárias que viabilizem crescimento da economia, não à custa do Estado, mas do trabalho dos portuguese e das empresas de Portugal". (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)