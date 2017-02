LISBOA, 16 Dez O PSI20 encerrou no vermelho, acompanhando o cenário negativo do resto da Europa, numa sessão marcada pela forte volatilidade em que ganhos da Brisa e do BES não conseguiram compensar a queda do sector energético, disseram dealers.

* Os principais índices europeus fecharam com quedas entre 0,25 pct e 0,88 pct, com os operadores de mercado a alertarem para a volatilidade que marcou toda a sessão de hoje, uma vez que é dia de 'quadruple-witching', ou seja, fecho de futuros e opções para índices e acções.

"O sentimento é ainda muito frágil e as preocupações em torno da Zona Euro continuam a ter impacto", salientou o analista de mercados da IG Markets, Chris Beauchamp.

"Durante o fim-de-semana pode acontecer qualquer coisa e há ainda muitas preocupações acerca de possíveis downgrades (dos países da Zona Euro)", frisou.

* O euro aprecia 0,16 pct para 1,3038 dólares e, nos mercados secundários de dívida, as 'yields' da periferia europeia continuam a descer, beneficiando ainda dos bons resultados do leilão de dívida em Espanha, ontem, e da aprovação do plano de austeridade em Itália.

A câmara baixa italiana aprovou este plano, no valor de 33.000 milhões de euros e que inclui aumentos de impostos e cortes na despesa pública. Este pacote de medidas segue agora para o Senado, onde é esperada a sua aprovação antes do Natal.

"A sessão foi marcada essencialmente pela fraca liquidez e forte volatilidade", realçou Pedro Lino, trader da DIf Broker, frisando que "os investidores permanecem ainda muito nervosos e reagem imediatamente a qualquer notícia ou rumor."

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos desceram 10 pontos base (pb) para 6,9 pct, as congéneres espanholas recuaram 14 pb para 5,35 pct e as portuguesas descem para 13,16 pct de 13,21 pct ontem.

"O leilão de dívida espanhol foi muito forte, sendo que parte da explicação para tal foi o facto do papel ser elegível junto do BCE como colateral", explicou um trader.

* Do outro lado do Atlântico, o índice Nasdaq sobe 0,03 pct e o Dow Jones avança 0,65 pct.

* O índice PSI20 caiu 0,47 pct para 5.317,73 pontos, com 11 títulos em queda, oito subidas e um inalterado.

Foram transacionadas 84,6 milhões de acções ou 100,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A Galp Energia recuou 1,38 pct para 11,40 euros e a EDP-Energias de Portugal afundou 4,01 pct para 2,371 euros, ambas a corrigir das subidas recentes.

A EDP tem brilhado nas últimas sessões, a beneficiar da privatização. A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON e as brasileiras Eletrobras e Cemig estão na corrida para ser o maior accionista da EDP.

Até ao final da proxima semana, deverá ser tomada a decisão final sobre esta alienação, que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

* A contribuir para as subidas estiveram a Brisa e a o BES, com valorizações de 5 pct. O banco ganhou 5,0 pct para 1,05 euros a recuperar do mínimo histórico de 0,956 euros alcançado ontem.

"No caso da Brisa não há notícias que suportem a subida de hoje. Pode ser a empresa a comprar acções próprias ou compras do banco central norueguês que já tem comprado a estes níveis", sublinhou Pedro Lino.

* No resto da banca, o Millennim bcp subiu 0,92 pct para 0,11 euros, o BPI caiu 1,99 pct para 0,443 euros e o Banif desceu 0,28 pct para 0,354 euros.

* A Portugal Telecom valorizou 0,98 pct para 4,524 euros, a beneficiar do dividendo intercalar de 0,215 euros por acção, que vai pagar a 4 de Janeiro de 2012.

* Os preços do crude nos mercados internacionais seguem em baixa, com o barril de brent para Fevereiro a cair 0,56 pct para 103,02 dólares e o de crude a descer 0,88 pct para 93,03 dólares o barril, num movimento de correcção às subidas da manhã.

(Por Patrícia Vicente Rua)