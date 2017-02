LISBOA, 16 Dez O PSI20 segue em leve queda, acompanhando o cenário europeu, com os investidores preocupados após o aviso da Fitch relativamente a futuros cortes de rating para a Zona Euro e com a morte do líder da Coreia do Norte a poder trazer alguma instabilidade à região, disseram dealers.

* Os principais índices europeus seguem com quedas entre 0,2 pct e 0,7 pct, com o corte da Moody's e o alerta da Fitch a penalizar o sentimento dos investidores.

"É um mercado de posições curtas e não há muito investimento de longo prazo", afirmou Joe Rundle, responsável de trading da ETX Capital, frisando que "penso que vai ser uma semana negativa e de fraco volume".

A Moody's cortou o rating da Bélgica em dois níveis, para Aa3 de Aa1, com outlook negativo e a Fitch avisou que poderá cortar o rating AAA de França e o rating de 6 outros países da Zona Euro - Bélgica, Espanha, Itália, Irlanda, Eslovénia e Chipre.

"Toda a gente está a falar sobre a Coreia do Norte e as incertezas, mas a Fitch escreveu palavras muito fortes no seu discurso. Não parece que alguma coisa venha a ser resolvida na Europa, até que esteja mesmo à beira do precipício", acrescentou.

* O euro cede 0,12 pct para 1,3027 dólares e, nos mercados secundários de dívida, as 'yields' da periferia europeia seguem ligeiramente mais baixas.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos desce para 6,99 pct de 7,037 pct no último fecho, a congénere espanhola recua para 5,33 pct de 5,37 pct e a portuguesa desce para 13,14 pct de 13,15 pct.

* O índice PSI20 cai 0,23 pct para 5.305,75 pontos, com 12 títulos em queda, 4 subidas e 4 inalterados.

Foram transacionadas 5,9 milhões de acções ou 3,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca portuguesa segue no vermelho, com o BES a descer 2,76 pct para 1,021 euros, o Millennoim bcp a cair 1,82 pct para 0,108 euros, o BPI a perder 0,23 pct para 0,442 euros e o Banif a recuar 1,98 pct para 0,347 euros.

Segundo o Banco de Portugal, a 'troika', que supervisiona o resgate externo de Portugal, concluiu a inspecção às carteiras de crédito dos bancos portugueses, determinando que estes têm necessidade de reconhecer um real reforço de imparidades de crédito no montante de 596 ME.

* A Portugal Telecom desce 0,46 pct para 4,503 euros, a Galp Energia cai 0,35 pct para 11,36 euros enquanto a EDP-Energias de Portugal avança 0,34 pct para 2,379 euros.

Até ao final desta semana, deverá ser tomada a decisão final sobre a alienação de 21,35 pct que o Estado tem na EDP e que abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

A China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON e as brasileiras Eletrobras e Cemig estão na corrida para ser o maior accionista da EDP.

* Os futuros do Nasdaq descem 0,4 pct e os do Dow Jones sobem 0,14 pct, deixando antever uma abertura indefinida dos índices norte-americanos.

* Os preços do crude nos mercados internacionais seguem em baixa, com o barril de brent para Fevereiro a cair 0,05 pct para 103,30 dólares e o de crude a descer 0,11 pct para 93,43 dólares o barril.

A queda dos preços do petróleo reflecte as preocupações dos investidores quanto crise de dívida da Zona Euro e a alguma instabilidade regional na sequência da morte do líder norte-coreano.

(Por Patrícia Vicente Rua)