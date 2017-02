LISBOA, 22 Dez O índice PSI20 segue em alta, acompanhando o optimismo europeu, sustentado nas valorizações da banca e EDP, que conhecerá hoje o vencedor da participação de 21,35 pct que o Estado está a vender, com os investidores à espera de um conjunto de dados económicos vindos dos EUA, segundo operadores.

* Os principais índices europeus seguiam com ganhos entre 1,0 e 1,34 pct, com o sector financeiro em destque após o leilão feito ontem pelo Banco Central Europeu com o objectivo de dar liquidez à banca.

"A operação de 'funding' do BCE não vai resolver os problemas de dívida da Zona Euro e é apenas uma maneira para ganhar tempo, daí que das operações flight-to-safety permanecem firmes", salientou Shinsuke Kanabu, director-geral da japonesa Central Tanshi.

O Banco Central Europeu (BCE) ofereceu, ontem, 489.000 milhões de euros (ME) em facilidades de financiamento a três anos aos bancos da zona euro, numa operação sem precedentes, para evitar um 'credit crunch'.

Os operadores realçam, contudo, que os ganhos são limitados pelo fraco volume, que deverá ser uma constante até ao final do ano, e pelos receios quanto à possibilidade de cortes de rating em massa na Zona Euro.

* O euro aprecia 0,44 pct para 1,3102 dólares, a recuperar da queda de ontem.

* As 'yields' da dívida pública da periferia europeia seguem sem tendência definida, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos a cair para 6,7 pct de 6,8 pct, ontem, enquanto a congénere espanhola segue estável nos 5,3 pct.

Em Portugal, porém, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos sobe para 13,17 pct de 13,13 pct ontem.

* O índice PSI20 avança 1,05 pct para 5.335,10 pontos, com 14 títulos em alta, quatro estáveis e dois em queda.

Transaccionaram-se 19,3 milhões de acções, ou 5,8 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"A bolsa de Lisboa acompanha a evolução positiva da Europa, sustentada nas subidas da banca e EDP, com os mercados à espera dos números macro nos EUA e os investidores domésticos a aguardar o anúncio do vencedor da privatização da EDP", sublinhou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* A EDP-Energias de Portugal valoriza 3,29 pct para 2,32 euros, a recuperar do tombo de quatro pct registado ontem, no dia em que será conhecido o novo accionista que ficará com a fatia de 21,35 pct que o Estado tem na eléctrica.

* A Portugal Telecom sobe 0,22 pct para 4,519 euros e a Brisa soma 1,46 pct para 2,51 euros.

* Na banca, o Millennium bcp avança 2,75 pct para 0,112 euros, o Banco Espírito Santo ganha 1,42 pct para 1,072 euros, o BPI sobe 0,7 pct para 0,433 euros e o Banif soma 1,16 pct para 0,348 euros.

* Os futuros do Nasdaq e Dow Jones sobem 0,4 pct e apontam para uma abertura positiva dos índices norte-americanos em dia de divulgação de vários indicadores macro.

Ao início da tarde serão conhecidos os números dos pedidos de subsídio de desemprego, da semana passada, os números finais do PIB, do terceiro trimestre, e da confiança dos consumidores da Universidade do Michigan, referente ao mês de Dezembro.

* O barril de brent para Fevereiro sobe 0,07 pct para 107,79 dólares e o de crude ganha 0,44 pct para 99,10 dólares o barril, reflectindo a queda nos 'stocks' de crude nos EUA.

(Por Patrícia Vicente Rua)