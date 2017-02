LISBOA, 22 Dez O PSI20 mantém-se em terreno positivo, tal como os pares europeus, suportado nas valorizações da banca e da EDP, que conhecerá hoje o vencedor da privatização dos 21,35 pct que o Estado ainda detém na eléctrica, segundo operadores.

"A bolsa de Lisboa acompanha a evolução positiva da Europa, sustentada nas subidas da banca e EDP, com os mercados à espera dos números macro nos EUA e os investidores domésticos a aguardar o anúncio do vencedor da privatização da EDP", sublinhou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* A EDP-Energias de Portugal valoriza 3,21 pct para 2,318 euros, a recuperar do tombo de quatro pct registado ontem, com os investidores a aguardarem, com expectativa, a decisão, em Conselho de Ministros, do vencedor da última fase de privatização da EDP.

Na corrida para ser o maior accionista da eléctrica nacional está a China Three Gorges (CTG), a alemã E.ON, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

* Na banca, o Millennium bcp avança 1,83 pct para 0,111 euros, o Banco Espírito Santo ganha 1,51 pct para 1,073 euros, o BPI sobe 0,47 pct para 0,432 euros. POrém, o Banif cai 0,58 pct para 0,342 euros.

* O índice PSI20 avança 1,05 pct para 5.335,00 pontos, com 16 títulos em alta e quatro em queda, tendo sido transaccionadas 36,4 milhões de acções, ou 24,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Os principais índices europeus sobem entre 0,5 pct e 1,2 pct, com os títulos farmacêuticos em máximos de quatro anos, a revelar o grande apetite dos investidores por sectores defensivos face à persistência da cautela em torno da crise de dívida soberana na zona euro.

Ontem, uma operação de 'funding' do Banco Central Europeu (BCE) aos bancos da zona euro traduziu-se num montante maior do que o esperado de 489.000 milhões de euros (ME), tornando, no entanto, evidente que o mercado interbancário continua congelado.

"A operação de 'funding' do BCE não vai resolver os problemas de dívida da Zona Euro e é apenas uma maneira para ganhar tempo, daí que das operações flight-to-safety permanecem firmes", salientou Shinsuke Kanabu, director-geral da japonesa Central Tanshi.

* O euro cai 0,07 pct para 1,3034 dólares.

* As 'yields' da dívida pública da periferia europeia seguem sem tendência definida, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos a cair para 6,7 pct de 6,8 pct, ontem, enquanto a congénere espanhola segue estável nos 5,3 pct.

Em Portugal, porém, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos sobe para 13,17 pct de 13,13 pct ontem.

* Os futuros norte-americanos mantêm-se em terreno positivo, após o número de pedidos de subsídio de desemprego ter caído para mínimos de três anos e meio e apesar do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano ter sido revisto em baixa para 1,8 pct de 2 pct antes.

Tanto os futuros do Nasdaq como os do Dow Jones sobem cerca de 0,3 pct, fazendo antever uma abertura em leve alta para Wall Street.

* O barril de brent para Fevereiro sobe 0,24 pct para 107,93 dólares e o de crude ganha 0,36 pct para 99,05 dólares o barril, a reflectir a queda nos 'stocks' de crude nos EUA.

(Por Filipa Cunha Lima e Patrícia Vicente Rua)