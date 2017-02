A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Crise fechou este ano 12 empresas por dia - Nunca morreram tantas empresas em Portugal. Desde 2007, o primeiro ano da crise financeira, até ontem, desapareceram do mapa quase 15 mil. Um quinto foi no distrito do Porto. (Diário de Notícias)

* Madeira precisa já de 80 milhões para pagamentos urgentes - Alberto João Jardim pediu ontem oficialmente ajuda financeira ao Continente, mas precisa de 80 milhões até ao fim da semana. (Diário Económico)

* Subida do IVA na Madeira tira 1,8 pct do PIB regional - Pacote de austeridade coloca IVA em 22 pct, menos um ponto do que no Continente. (Jornal de Negócios)

* Apoio do Estado sem acções mais provável no BCP e no BPI - A possibilidade de o Estado ajudar os bancos a reforçarem os seus rácios de capital sem se tornar seu accionista é mais provável de acontecer no BCP e no BPI. (Jornal de Negócios)

* Plano de resgate na Madeira impõe aumento de impostos e obriga a corte de funcionários. (Público) (Por Patricia Vicente Rua)