LISBOA, 28 Dez As subidas da Portugal Telecom e da EDP sustentam o índice PSI20 acima da linha de água, numa manhã de grande volatilidade em que a Europa segue indefinida, com os investidores atentos ao leilão de dívida de curto prazo em Itália e cautelosos depois das ameaças do Irão em interromper o fornecimento de petróleo, disseram dealers.

* Os principais índices oscilam entre uma queda de 0,43 pct e uma subida de 0,6 pct, com a banca e as empresas de minérios a pressionar.

* O Tesouro italiano vai hoje ao mercado de dívida para colocar até 11,5 mil milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro a 6 meses e Obrigações do Tesouro (OT) a 2 anos, voltando novamente amanhã para emitir até 8,5 mil ME em OT a três e dez anos.

"A Itália tem sido o epicentro da crise de dívida na última parte do ano. A esperança neste 'rally' de final do ano depende dos resultados dos leilões de dívida italianos, esta semana e no primeiro trimestre", sublinhou um trader baseado em Paris.

* O euro sobe 0,05 pct para 1,3073 dólares.

* O Irão ameaçou interromper o fornecimento de petróleo, através do estreito de Hormuz, caso sejam impostas sanções internacionais à suas exportações de crude por causa do programa nuclear que tem em curso.

* O barril de brent para Fevereiro cai 0,77 pct para 108,43 dólares e o de crude desce 0,29 pct para 101,05 dólares o barril.

* O PSI20 sobe 0,12 pct para 5.468,80 pontos, com 10 títulos em queda, nove subidas e um inalterado.

Foram negociados 10 milhões de acções, ou 3,9 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca portuguesa, que ontem foi protagonista de fortes valorizações, impulsionada pela expectativa que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa, bem como a possibilidade do Estado poder ajudar a recapitalização dos bancos sem ficar com acções, está a fazer um movimento de correcção.

O Banco Espírito Santo (BES), que ontem disparou 14 pct, cai 4,49 pct para 1,275 euros, o BPI recua 1,67 pct para 0,47 euros e o Millennium bcp cai 0,79 pct para 0,125 euros.

O índice europeu para o sector recua 0,86 pct.

* A Portugal Telecom valoriza 0,42 pct para 4,565 euros, a EDP-Energias de Portugal ganha 0,7 pct para 2,355 euros e a Brisa soma 1,08 pct para 2,527 euros.

* Os futuros do Nasdaq descem 0,04 pct e os do Dow Jones sobem 0,04 pct, apontando para uma abertura indefinida do outro lado do Atlântico. (Por Patrícia Vicente Rua)