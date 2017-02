LISBOA, 28 Dez O índice PSI20 fechou a ganhar 0,39 pct suportado pela EDP-Energias de Portugal , num dia em que a maioria dos mercados europeus encerrou em leve queda, apesar do optimismo gerado por Itália ter cortado para metade os custos de financiamento num leilão de dívida a 6 meses, disseram dealers.

Os dealers adiantaram que os principais mercados europeus, à excepção de Londres, perderam força após Wall Street ter aberto em queda a reverter algum do anterior 'rally', uma vez que alguns investidores expressam preocupações acerca do 'outlook' para o início de 2012.

Itália pagou hoje uma taxa média de 3,25 pct para vender 9.000 ME de dívida a seis meses, face ao recorde do euro de 6,50 pct há um mês atrás.

Esta venda da dívida italiana curto prazo ajudou a aliviar os receios dos investidores de que a fraca liquidez tornaria mais difícil a colocação do leilão de quinta-feira de até 8.500 milhões de euros (ME)em títulos de longo prazo italiana.

Segundo analistas, o pacote de austeridade de Itália e a liquidez de longo prazo fornecida pelo Banco Central Europeu também ajudaram a melhorar o sentimento dos investidores.

"Há um tom um pouco melhor de apoio aos mercados obrigacionistas na zona euro e eu espero que o leilão de amanhã seja favorável", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe da Brewin Dolphin.

"Itália tem vindo a orientar-se para por em prática medidas de austeridade que tem vindo a melhorar o sentimento e o 'dinheiro barato' do BCE para os bancos é um acrescento porque pode ser usado para suportar o mercado".

* Os principais índices europeus caíram entre 0,1 pct e 2,01 pct, enquanto o DJ perde 1,07 pct e o Nasdaq cai 1,15 pct.

* O PSI20 subiu 0,39 pct para 5.482,86 pontos, com 11 títulos em alta e nove em queda.

Foram negociados 82,6 milhões de acções, ou 83,5 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

A EDP-Energias de Portugal foi o título que mais contribuiu para a subida do índice PSI20, tendo ganho 1,71 pct para 2,378 euros.

"A EDP tem estado em cima dos holofotes por causa do novo accionista e possiblidades que a apontam para novos mercados. A decisão que foi tomada tem um impacto estratégico grande e o efeito positivo nas acções tem-se arrastado", disse Diogo Oliveira, trader do Banco Best.

* A Portugal Telecom valorizou 0,29 pct para 4,559 euros, a Jerónimo Martins subiu 1,46 pct para 2,82 euros e a Brisa somou 2,28 pct para 2,557 euros.

* As acções da banca portuguesa, que ontem dispararam com a expectativa que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa e eventualmente até entrar no capital de alguns, tiveram uma trajectória divergente: o BES e o BPI caíram, enquanto o Millennium bcp subiu.

O Banco Espírito Santo (BES), que ontem subiu 14 pct, caiu 0,37 pct para 1,33 euros e o BPI recuou 0,63 pct para 0,475 euros.

Estes dois bancos estiveram numa clara toada de mais-valias, após as subidas de ontem, segundo dealers.

O Millennium bcp -- maior banco privado português -- subiu 2,38 pct para 0,129 euros.

O índice europeu para o sector recuou 1,75 pct.

* Os preços dos futuros do petróleo aliviaram, com o contrato do Brent para Fevereiro a descer 0,66 pct para 108,55 dólares o barril e o Nymex a cair 0,66 pct para 100,67 dólares.

O Irão ameaçou bloquear o estreito de Hormuz, se forem impostas sanções internacionais às suas exportações de crude por causa do programa nuclear que tem em curso, levando os investidores a recear que haja uma interrupção do fornecimento de petróleo que desequilibre o mercado mundial.

* O euro sobe 1 pct para 1,2933 dólares.

(Por Sérgio Gonçalves)