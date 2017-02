LISBOA, 28 Dez O índice PSI20 segue em alta ligeira, sustendo nos ganhos da banca e EDP-Energias de Portugal, acompanhando o cenário positivo dos pares europeus, com os investidores optimistas quanto ao leilão de dívida de longo prazo que Itália irá realizar hoje, segundo operadores.

* Na Europa, os principais índices bolsistas ganham entre 0,22 pct e 0,5 pct, com o sector das empresas de recursos naturais a liderar as subidas.

"O volume está baixo e eu espero que tenhamos um resultado razoável no leilão italiano", sublinhou Andrea Williams, gestora do fundo European Income do Royal London Asset Management.

Lembrou que "o financiamento a 3 anos do BCE foi uma grande ajuda, já que trouxe uma grande estabilidade ao sistema e ao mercado".

O Tesouro italiano regressa hoje ao mercado de dívida para colocar até 8.500 milhões de euros (ME) em títulos de longo prazo, depois de ontem ter vendido 9.000 ME de bilhetes do tesouro a seis meses, tendo a taxa média caído para 3,25 pct, metade do que foi pago há um mês atrás.

O Banco Central Europeu (BCE) ofereceu, na semana passada, 489.000 milhões de euros (ME) em facilidades de financiamento a três anos aos bancos da zona euro, numa operação sem precedentes, para evitar um 'credit crunch'.

As 'yields' da dívida pública da periferia europeia seguem com subidas ligeiras, estando a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,09 pct face aos 7,05 pct ontem, e a da congénere espanhola nos 5,24 pct de 5,21 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos sobe para 13,61 pct de 13,59 pct ontem.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Retorno activos em 2011: r.reuters.com/suz52s

Gráficos BCE: link.reuters.com/neg32s

Compra obrigações e yields zona euro:

link.reuters.com/pax23s

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* O euro cai 0,09 pct para 1,2925 dólares, tendo tocado em mínimos desde Janeiro face à moeda norte-americana e em mínimos de 10 anos face ao iéne japonês.

* O PSI20 sobe 0,21 pct para 5.494,52 pontos, com 13 títulos em alta, trÊs inalterados e quatro quedas.

Foram negociados 14,5 milhões de acções, ou 5,3 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

"Os mercados europeus estão em 'hold' à espera da colocação de dívida em Itália. Em Lisboa, o destaque vai novamente para o sector da banca, onde a possível entrada de financiamento chinês ainda faz eco", explicou João de Deus, trdaer da Dif Broker, em Lisboa.

* A banca portuguesa regressou aos ganhos, com o Millennium bcp a valorizar 2,33 pct para 0,132 euros, o Banco Espírito Santo a ganhar 1,35 pct para 1,348 euros e o BPI a subir 0,84 pct para 0,479 euros.

O Banif segue inalterado nos 0,336 euros. O índice europeu para o sector segue a descer 0,01 pct.

As acções da banca portuguesa tiveram em destaque no início da semana, com valorizações fortes na expectativa de que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa e venham, eventualmente, até entrar no capital de alguns.

* A EDP-Energias de Portugal sobe 0,5 pct para 2,39 euros, a Galp Energia ganha 0,31 pct para 11,415 euros e a Portugal Telecom avança 0,48 pct para 4,581 euros.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,1 pct e os Dow Jones somam 0,16 pct, deixando antever uma abertura em leve alta para os mercados norte-americanos, em dia de divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego.

* Os preços dos futuros do petróleo seguem a subir ligeiramente, com as ameaças de interrupção no fornecimento de petróleo por parte do Irão a serem contrabalançadas por um aumento das reservas de crude nos EUA.

O contrato do Brent para Fevereiro sobe 0,33 pct para 107,91 dólares o barril e o Nymex ganha 0,18 pct para 99,54 dólares.

O Irão ameaçou bloquear o estreito de Hormuz, se forem impostas sanções internacionais às suas exportações de crude por causa do programa nuclear que tem em curso, levando os investidores a recear que haja uma interrupção do fornecimento de petróleo que desequilibre o mercado mundial.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Clientes petróleo Irão:

Sanções impostas ao Irão:

Níveis liquidez Zona Euro : ttp://r.reuters.com/wer86p ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (Por Patrícia Vicente Rua)