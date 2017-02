LISBOA, 29 Dez O índice de referência nacional PSI20 encerrou acima da linha de água, mas com os três maiores bancos a subirem 1 pct e a REN a ganhar 3 pct, numa sessão volátil marcada por um leilão desapontante em Itália, que foi compensado por dados macro positivos nos Estados Unidos, disseram dealers.

* Dados macro sobre a indústria e sector imobiliário dos Estados Unidos surpreenderam pela positiva e permitiram uma recuperação do PSI20 e pares da parte da tarde. O Nasdaq sobe 0,62 pct e o Dow Jones 0,78 pct.

* Os 'pending home sales' para Novembro subiram para um máximo de ano e meio, dando esperanças de uma recuperação do mercado imobiliário enquanto que o índice de sentimento empresarial ISM de Chicago também animou os investidores.

* Itália regressou ao mercado de dívida, pelo segundo dia consecutivo, tendo colocado 7.017 milhões de euros (ME), em títulos de longo prazo, contra um montante indicativo máximo de 8.500 ME.

"A verdade é que, apesar das descidas do custo de colocação deste leilão, Itália pagou quase 7 pct para vender dívida a 10 anos, e esse é o tal nível preocupante que levou outros países da zona euro a pedir ajuda externa, e isso não agrada muito aos investidores", explicou João de Deus, trader da Dif Broker.

O Tesouro italiano pagou uma taxa de juro de 5,62 pct para vender Obrigações do Tesouro (OT) a 3 anos que compara com um máximo, desde a era do euro, de 7,89 pct pago há apenas um mês.

Para colocar OT a 10 anos, a taxa média ponderada caiu para 6,98 pct de um valor recorde de 7,56 pct pago no final de Novembro.

Traders disseram que o Banco Central Europeu (BCE) voltou ao mercado secundário, para comprar dívida italiana após o leilão, já que os investidores continuam preocupados com a capacidade do país em vender dívida suficiente antes das amortizações que tem agendadas para o início do próximo ano.

* As 'yields' da dívida pública da periferia europeia seguem em alta, comparando com o fecho de ontem, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,09 pct de 7,05 pct ontem e as da congénere espanhola nos 5,24 pct de 5,21 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos sobe para 13,68 pct de 13,60 pct ontem.

O Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público anunciou que Portugal prevê leiloar entre 5.250 e 6.500 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2012, querendo realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) em Janeiro e Fevereiro e um leilão em Março.

Adiantou, no programa de financiamento da República, que as necessidades de financiamento líquidas do Estado, no montante de 17.400 milhões de euros (ME) em 2012, serão satisfeitas "por recurso ao Programa de Assistência Económica e Financeira e financiamento líquido de curto prazo".

* O euro cai 0,15 pct para 1,291 dólares.

* O PSI20 subiu 0,11 pct para 5.488,64 pontos, com 13 títulos em alta e sete descidas, tendo sido negociados 107 milhões de acções ou 61 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

"Em Lisboa, destacaria a correcção do sector energético e a banca, que esteve a subir durante a manhã e onde a possível entrada de financiamento chinês ainda faz eco", referiu João de Deus.

* A REN liderou as subidas, fechando a ganhar 3,33 pct para 2,11 euros, com os investidores expectantes quanto ao resultado da privatização de 40 pct. A chinesa State Grid, a Brookfield Management e a Oman Oil são as três candidatas à compra.

* Na banca, o Millennium bcp subiu 1,55 pct nos 0,131 euros, enquanto o BPI somou 1,05 pct para 0,48 euros e o BES ganhou 0,98 pct para 1,343 euros.

* As acções da banca portuguesa tiveram em destaque no início da semana, com valorizações fortes na expectativa de que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa e venham, eventualmente, até entrar no capital de alguns.

* A EDP-Energias de Portugal subiu 0,25 pct para 2,384 euros, a EDP Renováveis desceu 1,58 pct para 4,613 euros e a Galp Energia avançou 0,18 pct para 11,4 euros.

A EDP tem estado em alta há várias semanas, a beneficiar da última fase de privatização da qual saiu vencedora chinesa China Three Gorges, que vai comprar a fatia de 21,35 pct que o Estado tem na eléctrica por 2.693 ME.

* O contrato do Brent para Fevereiro desce 0,33 pct para 107,2 dólares o barril e o Nymex perdeu 0,34 pct para 99,03 dólares. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)