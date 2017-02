LISBOA, 30 Dez O índice de referência nacional PSI20 segue a negociar em alta, face a uma Europa sem tendência definida, com o Millennium bcp a explodir 6 pct, reflectindo o interesse de bancos chineses, disseram dealers.

"Ontem, o presidente da China Three Gorges, a empresa que venceu a última fase de privatização da EDP, afirmou que havia interesse de bancos chineses no BCP, e é isso que está a animar o título", explicou João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

* As acções do Millennium bcp sobem 6,11 pct para 0,139 euros, as do BPI ganham 1,67 pct para 0,488 euros enquanto as do Banco Espírito Santo (BES) perdem 1,19 pct para 1,327 euros e as do Banif recuam 1,48 pct para 0,332 euros.

O índice europeu para a banca descem 0,09 pct.

* A EDP-Energias de Portugal sobe 1,05 pct para 2,409 euros, a EDP Renováveis ganha 0,22 pct para 4,623 euros e a Galp Energia avança 0,04 pct para 11,405 euros.

A China Three Gorges assina hoje o acordo para a compra da participação de 21,35 pct que o Estado tem no capital da elétrica, tornando-se na maior acionista da empresa.

* A Portugal Telecom sobe 2,49 pct para 4,447 euros, negociando já sem direito ao dividendo intercalar de 0,215 euros que vai pagar a 4 de Janeiro.

* O PSI20 sobe 0,21 pct para 5.499,93 pontos com nove títulos em alta, seis em queda e cinco inalterados, tendo sido negociados 65,4 milhões de acções ou 12 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* Os principais índices europeus seguem sem tendência definida, oscilando entre uma subida de 0,4 pct e uma queda de 0,2 pct, numa manhã volátil e de fraca liquidez, em que alguns dos principais mercados europeus só estão abertos meia sessão.

* A bolsa de Londres encerra às 1200 TMG e a de Frankfurt fecha às 1300 TMG.

"OS dados económicos dos EUA, ontem, foram considerados positivos e ajudaram a retomar o rally de Natal", disse Veronika Pechlaner, gestora de fundos na Ashburton European.

Lembrou que "o ano foi caracterizado pela crise de dívida europeia e, daqui para a frente, vai depender dos líderes políticos, de como vão implementar uma melhor integração fiscal e de como os mercados se vão comportar no próximo ano".

* Nos EUA, os 'pending home sales' para Novembro subiram para um máximo de ano e meio, dando esperanças de uma recuperação do mercado imobiliário enquanto que o índice de sentimento empresarial ISM de Chicago também animou os investidores.

* O euro cai 0,32 pct para 1,2915 dólares.

* As 'yields' da dívida pública da periferia europeia seguem ligeiramente mais baixas, comparando com o fecho de ontem, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,06 pct de 7,09 pct ontem e as da congénere espanhola nos 5,19 pct de 5,22 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos desce para 13,54 pct de 13,68 pct ontem.

* Itália foi ontem ao mercado de dívida, pelo segundo dia consecutivo, tendo colocado 7.017 milhões de euros (ME), em títulos de longo prazo, contra um montante indicativo máximo de 8.500 ME.

O Tesouro italiano pagou uma taxa de juro de 5,62 pct para vender Obrigações do Tesouro (OT) a 3 anos que compara com um máximo, desde a era do euro, de 7,89 pct pago há apenas um mês.

Para colocar OT a 10 anos, a taxa média ponderada caiu para 6,98 pct de um valor recorde de 7,56 pct pago no final de Novembro.

* O Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público anunciou que Portugal prevê leiloar entre 5.250 e 6.500 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2012, querendo realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) em Janeiro e Fevereiro e um leilão em Março.

Adiantou, no programa de financiamento da República, que as necessidades de financiamento líquidas do Estado, no montante de 17.400 milhões de euros (ME) em 2012, serão satisfeitas "por recurso ao Programa de Assistência Económica e Financeira e financiamento líquido de curto prazo".

* O contrato do Brent para Fevereiro desce 0,23 pct para 107,76 dólares o barril e o Nymex perde 0,22 pct para 99,43 dólares.

(Por Patrícia Vicente Rua)