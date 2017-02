LISBOA, 30 Dez As acções do Millennium bcp dispararam 9,9 pct para máximos de seis semanas, nos 0,144 euros, impulsionado com as declarações do presidente da China Three Gorges (CTG) sobre o interesse de instituições financeiras chinesas em entrar no capital do banco, disseram dealers e analistas.

"Ontem, o presidente da CTG, a empresa que venceu a última fase de privatização da EDP, afirmou que havia interesse de bancos chineses no BCP, e é isso que está a animar o título", explicou João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

Para o trader do Banco Best, Alfredo Sousa, "o baixo preço do título, praticamente a saldos, associado às declarações do responsável da CGT de que poderá haver interesse de bancos chineses em entrar no capital do BCP, explicam as subidas de hoje".

Negociaram-se 89.132.045 acções do BCP a subir 8,4 pct para 0,142 euros, suplantando a subida de 0,06 pct do índice PSI20 e em contraciclo com a queda de 0,14 pct do índice DJ Stoxx para a banca.

As acções da banca portuguesa tiveram em destaque no início da semana, com valorizações fortes na expectativa de que bancos chineses abram linhas de financiamento à banca portuguesa e venham, eventualmente, até entrar no capital de alguns.

Para os analistas do BPI, o interesse de uma instituição financeira chinesa em entrar no capital do BCP tem um impacto potencialmente positivo.

"A possível entrada de novos investidores na estrutura accionista do banco, poderá permitir ao banco reduzir o 'gap' para um Core Tier 1 de 9 pct, o rácio requerido pela Autoridade Bancária Europeia até Junho de 2012, e reduzindo a possibilidade ou a extensão do valor de teria de pedir caso recorra à linha de capitalização pública", referiu o BPI no Iberian Daily.

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios ou no mercado. (Por Patricia Vicente Rua)