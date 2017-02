LISBOA, 30 Dez A China Three Gorges (CTG) e a EDP-Energias de Portugal, maior 'utility' portuguesa, ambicionam alcançar a liderança global em energias limpas, afirmou o presidente da CTG, Cao Guangjing, após ter assinado o acordo para a compra dos 21,35 pct que o Estado tem na eléctrica.

Adiantou que "este negócio servirá como uma ponte de cooperação estratégica entre empresas chinesas e portuguesas, em áreas como o comércio, finanças e turismo".

O Governo português escolheu a CTG para ser o maior accionistas da EDP após a aquisição destes 21,35 pct, por 2.693 ME, afastando os outros três concorrentes: a alemã E.ON , a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

Esta alienação abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' de 78.000 ME.

"É firme convicção do Governo que o sucesso da operação contribuirá muito para a reputação de Portugal como um lugar para investir", disse o ministro das Finanças, Vitor Gaspar.

Adiantou:"a operação de hoje reflecte o aprofundar em curso da estratégia e relações de longo prazo (entre Portugal e a China), que vai durar bastante depois de amanhã".

Este negócio vem fortalecer o perfil creditício da EDP e diversifica oportunidades de crescimento, anunciou a eléctrica nacional, que prevê um aumento do seu 'EPS' a partir de 2012.

António Mexia, Chief Executive Officer da EDP, salientou que a eléctrica, antes deste 'deal' com a CTG, já estava estrutralmente pré-financiada nos próximos dois anos, adiantando: "o que é importante é que isto (deal) nos dá visibilidade para além de 2015".

O investimento global da CTG na compra da última posição do Estado na EDP poderá ser superior a 8.000 milhões de euros (ME), incluindo financiamento de bancos chineses.

A EDP é o maior grupo industrial de Portugal e um dos maiores operadores energéticos da Ibéria, controlando a Energias do Brasil e a quarta maior eólica mundial EDPR -- os 'triggers' de crescimento dos seus resultados. A EDPR, para além de estar em oito mercados europeus, no Canadá e no Brasil, é dona da norte-americana Horizon Wind Energy. (Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga; Editado por Patricia Vicente Rua)