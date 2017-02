LISBOA, 4 Jan O PSI20 segue em queda, tal como os pares europeus, com os investidores a realizarem mais-valias após quatro sessões de ganhos e as atenções centradas nos leilões de dívida na Alemanha e em Portugal, segundo operadores.

"Está tudo nas mãos dos mercados de dívida soberana", disse David Moss, da F&C Asset Management, que gere 2.700 milhões de euros (ME) em fundos na Europa.

"Vimos comentários e acções encorajadores dos primeiros ministros italiano e espanhol. Se continuarem neste tom e os mercados ficarem satisfeitos, poderemos seguir em frente", acrescentou.

A Alemanha realiza, esta manhã, um leilão de até 5.000 ME de Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos enquanto, em Portugal, está agendada uma colocação de até 1.000 ME de Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses.

* O índice PSI20 cai 0,96 pct para 5.646,28 pontos, com 16 títulos em queda e quatro em alta, tendo-se negociado 50,2 milhões de acções, ou 18 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.620 pontos, realçando a "possibilidade de consolidação do mercado em níveis superiores".

"Mantenha-se comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", aconselham aos investidores.

* O BPI cai 4,44 pct para 0,474 euros, o Banco Espírito Santo cede 4,4 pct para 1,283 euros e o Millennium bcp recua 6 pct para 0,141 euros, após oito sessões em forte alta, impulsionado pela expectativa de entrada de bancos chineses no seu capital.

O índice DJ Stoxx para a banca perde 2,45 pct.

* A Brisa desvaloriza 1,23 pct para 2,646 euros e a Portugal Telecom recua 1,31 pct para 4,489 euros, no dia em que paga ao seus accionistas um dividendo intercalar de 0,215 euros por acção, referente ao exercício de 2011.

* Em contraciclo, a Galp Energia soma 1,09 pct para 12,50 euros.

* Os índices bolsistas europeus caem entre 0,1 pct e 1,4 pct, excepto o FTSE que sobe 0,17 pct, com a banca s ser o sector mais castigado pela preocupação com que os investidores encaram as elevadas necessidades de refinanciamento da Zona Euro no primeiro trimestre de 2012, num cenário de crise de dívida soberana.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Retorno de activos em 2011: r.reuters.com/suz52s

Performance sectores em 2011: link.reuters.com/wuv75s

Gráficos crise dívida zona euro: r.reuters.com/hyb65p

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* O euro desliza 0,1 pct para 1,3040 dólares, numa sessão marcada pela cautela antes do leilão de OT na Alemanha.

* Do outro lado do Atlântico, os futuros do Dow Jones caem 0,06 pct e os do Nasdaq sobem 0,22 pct, a apontarem para uma abertura mista em Wall Street.

* Os preços do crude nos mercados internacionais estão hoje praticamente inalterados face ao fecho de ontem, quando subiram fortemente devido à tensão geopolítica no Irão e a dados macro favoráveis na China.

O contrato para entrega em Fevereiro do Brent cai 0,04 pct para 112,09 dólares e o do Nymex recua 0,17 pct para 102,78 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)