LISBOA, 4 Jan O PSI20 segue a negociar no vermelho, acompanhando o cenário de quedas dos pares europeus cuja banca está a ser castigada com receios quanto às necessidades de financiamento, estando o Millennium bcp e o BES a descerem mais de cinco pct, disseram dealers.

* Os principais índices bolsistas seguem com descidas entre 0,1 pct e 1,8 pct.

O sector financeiro volta a ser castigado, com o reacender dos receios por parte dos investidores em relação às elevadas necessidades de refinanciamento da Zona Euro, no primeiro trimestre de 2012, num cenário de crise de dívida soberana.

* O Unicredit, o maior banco italiano em activos, anunciou que o aumento de capital de 7.500 milhões de euros (ME) será feito a um desconto de 43 pct.

"Para aqueles que necessitam de aumentar o capital, têm de oferecer um desconto significativo para conseguirem, e o sector da banca está a reagir mal", afirmou Ian King, responsável de equities internacionais no Legal & General.

"Mantemos a posição de 'underweight' na banca, estamos mais aversos ao risco e estamos a olhar para o sector de saúde", frisou.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Retorno de activos em 2011: r.reuters.com/suz52s

Performance sectores em 2011: link.reuters.com/wuv75s

Gráficos crise dívida zona euro: r.reuters.com/hyb65p

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

* A Alemanha marcou o regresso dos países da Zona Euro ao mercado de dívida, numa colocação de Obrigações do Tesouro (OT) que não impressionou os mercados.

* A Alemanha vendeu 4.057 milhões de euros (ME), em OT, a 10 anos, com a taxa média ponderada (TMP) a descer para 1,93 pct face aos 1,98 pct pagos em Novembro.

* O Tesouro português também foi hoje ao mercado de dívida, inaugurando o programa de financiamento de 2012 com a colocação de 1.000 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3 meses, cujo custo de financiamento caiu para o nível mais baixo desde Abril de 2011, antes do país pedir ajuda externa.

A TMP fixou-se em 4,346 pct face a 4,873 pct no leilão a 7 de Dezembro de 2011 e o rácio bid-to-cover a subir 2,4 vezes versus 2,0 vezes.

As atenções do investidores voltam-se agora para um leilão de dívida em França, amanhã, e para os leilões de Itália e Espanha, na próxima semana.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia estáveis ou em leve alta, com as italianas inalteradas nos 6,9 pct pct enquanto as espanholas seguem nos 5,4 pct face aos 5,3 pct de ontem.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida pública a dez anos segue estável nos 13,4 pct.

* O euro cede 0,51 pct para 1,2983 dólares, a corrigir dos ganhos de ontem e a reflectir alguma cutela dos investidores preocupados ainda com a crise de dívida soberana.

* O índice PSI20 cai 0,57 pct para 5.668,44 pontos, com 16 títulos em queda e quatro em alta, tendo-se negociado 108 milhões de acções ou 46,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.620 pontos, realçando a "possibilidade de consolidação do mercado em níveis superiores".

"Mantenha-se comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", aconselham aos investidores.

* O Millennium bcp recua 6 pct para 0,141 euros, após oito sessões em forte alta, impulsionado pela expectativa de entrada de bancos chineses no seu capital.

O BPI cai 2,02 pct para 0,486 euros, o Banco Espírito Santo perde 5,37 pct para 1,27 euros e o Banif desce 1,76 pct para 0,335 euros.

O índice DJ Stoxx para a banca perde 1,50 pct.

* A Portugal Telecom cai 0,92 pct para 4,508 euros, no dia em que paga ao seus accionistas um dividendo intercalar de 0,215 euros por acção, referente ao exercício de 2011.

* Em contraciclo seguem os títulos ligados à energia com a EDP-Energias de Portugal a subir 0,65 pct para 2,479 euros e a Galp Energia a ganhar 0,28 pct para 12,40 euros.

* Os futuros do Dow Jones caem 0,23 pct e os do Nasdaq seguem estáveis, deixando antever uma abertura indefinida para os mercados do outro lado do Atlântico.

* Os preços do crude nos mercados internacionais estão a corrigir das fortes valorizações de ontem em reacção à tensão geopolítica no Irão e a dados macro favoráveis na China.

O contrato para entrega em Fevereiro do Brent cai 0,56 pct para 111,50 dólares e o do Nymex recua 0,71 pct para 102,24 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)