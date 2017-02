LISBOA, 4 Jan O PSI20 fechou a cair 2 pct, arrastado pelo tombo dos pares europeus, com o Millennium bcp a afundar 12 pct e o BES a recuar 9 pct, num dia em que a banca europeia foi penalizada pelos receios quanto à capacidade de se conseguir financiar e recapitalizar através do mercado, segundo dealers.

"As queda da banca reflectem o facto de a curto prazo haver uma forte necessidade de obtenção de fundos para fazer face à dívida pública e a banca dos países periféricos acaba por sofrer uma pressão maior", explicou Diogo Oliveira, trader do Banco Best, em Lisboa.

"No caso da banca nacional, nomeadamente do BCP, há um maior espaço para a correcção depois de uma série de sessões positivas", realçou.

* O índice PSI20 caiu 1,90 pct para 5.592,76 pontos, com 19 títulos em queda e um em alta, tendo-se negociado 177,3 milhões de acções ou 89,5 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.620 pontos, realçando a "possibilidade de consolidação do mercado em níveis superiores".

"Mantenha-se comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", aconselham aos investidores.

* O Millennium bcp afundou 12 pct para 0,132 euros, após oito sessões em forte alta, impulsionado pela expectativa de entrada de bancos chineses no seu capital.

O Banco Espírito Santo perdeu 8,79 pct para 1,224 euros, BPI caiu 5,04 pct para 0,471 euros e o Banif desceu 4,69 pct para 0,325 euros.

O índice DJ Stoxx para a banca perde 1,6 pct.

* A Portugal Telecom perdeu 2,55 pct para 4,434 euros, com as pares europeias, no dia em que paga ao seus accionistas um dividendo intercalar de 0,215 euros por acção, referente ao exercício de 2011.

* Em contraciclo fechou a EDP-Energias de Portugal com uma subida de 0,28 pct para 2,47 euros.

* Os principais índices europeus encerraram com quedas entre 0,55 pct e 2,04 pct, com o sector financeiro a ser castigado dados os receios quanto à capacidade dos bancos se financiarem e às elevadas necessidades de refinanciamento da Zona Euro, no primeiro trimestre de 2012, num cenário de crise de dívida soberana.

* O Unicredit, o maior banco italiano em activos, caiu 14,5 pct depois de ter anunciado um aumento de capital de 7.500 milhões de euros (ME) com um desconto de 43 pct.

"Para aqueles que necessitam de aumentar o capital, têm de oferecer um desconto significativo para conseguirem, e o sector da banca está a reagir mal", afirmou Ian King, responsável de equities internacionais no Legal & General.

"Os bancos italianos estão a sofrer com os problemas de funding de Itália e acredito que deverão necessitar de mais aumentos de capital. Penso que alguns bancos serão, eventualmente, quase nacionalizados", frisou Colin McLean, director-geral da SVM Asset Management.

* A Alemanha marcou o regresso dos países da Zona Euro ao mercado de dívida, numa colocação de Obrigações do Tesouro (OT) que não impressionou os mercados.

* A Alemanha vendeu 4.057 milhões de euros (ME), em OT, a 10 anos, com a taxa média ponderada (TMP) a descer para 1,93 pct face aos 1,98 pct pagos em Novembro.

* O Tesouro português também foi hoje ao mercado de dívida, inaugurando o programa de financiamento de 2012 com a colocação de 1.000 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3 meses, cujo custo de financiamento caiu para o nível mais baixo desde Abril de 2011, antes do país pedir ajuda externa.

A TMP fixou-se em 4,346 pct face a 4,873 pct no leilão a 7 de Dezembro de 2011 e o rácio bid-to-cover a subir 2,4 vezes versus 2,0 vezes.

As atenções do investidores voltam-se agora para um leilão de dívida em França, amanhã, e para os leilões de Itália e Espanha, na próxima semana.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia seguem sem tendência definida, com as italianas inalteradas nos 6,9 pct pct enquanto as espanholas seguem nos 5,4 pct face aos 5,3 pct de ontem.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida pública a dez anos segue estável nos 13,4 pct.

* O euro desce 0,9 pct para 1,2931 dólares.

* Os receios europeus estenderam-se a Wall Street, onde o índice Dow Jones cai 0,10 pct e o Nasdaq desce 0,2 pct.

* Os preços do crude nos mercados internacionais recuperam dos mínimos da manhã com a tensão geopolítica entre o Irão e o Ocidente no horizonte.

O contrato para entrega em Fevereiro do Brent sobe 0,42 pct para 112,59 dólares e o do Nymex recua 0,41 pct para 102,53 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)