LISBOA, 5 Jan A forte queda dos titulos financeiros está pesar sobre o PSI20, à semelhança do que se passa nos restantes índices europeus, numa sessão dominada pela cautela antes de um crucial leilão de dívida em França e de dados-chave nos EUA, segundo operadores.

"Há receios que a França poderá perder o seu rating AAA, o que seria um embate para o sentimento dos investidores", disse Andrea Williams, que gere 2.100 milhões de dólares em fundos para a Royal London Asset Management.

* França realiza hoje um leilão de até 8.000 milhões de euros (ME) em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades em 2021, 2023, 2035 e 2041.

* A Grécia representa um factor adicional de preocupação para os mercados, com o primeiro ministro grego, Lucas Papademos, a alertar para o aumento do risco de um 'default' desordenado no seu país.

* Após um arranque de sessão algo indefinido, as bolsas europeias caem entre 0,4 pct e 1,7 pct, com o sector financeiro a continuar a liderar as perdas, devido aos receios em torno da capacidade dos bancos europeus se financiarem num contexto de crise de dívida soberana na zona euro.

Ontem, o Unicredit, o maior banco italiano em activos, anunciou um aumento de capital de 7.500 ME com um desconto de 43 pct.

Os títulos tecnológicos são a excepção à regra, com a Nokia a ganhar 2,7 pct, após o Credit Suisse ter revisto a sua recomendação em alta para 'outperform'.

* O índice PSI20 cai 1,01 pct para 5.536,09 pontos, com 15 títulos em queda, três em alta e dois estáveis, tendo-se negociado 48,7 milhões de acções, ou 14,2 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

O próximo nível de suporte do PSI20 está nos 5.508 pontos, segundo a análise técnica do BPI, que aconselha uma postura neutral aos investidores, referindo que "aguarda-se por uma acção de consolidação dos actuais níveis".

* Os bancos portugueses acompanham a tendência de forte queda dos pares europeus, com o Millennium bcp a afundar 6,82 pct para 0,123 euros, após nove sessões de ganhos acentuados, com a expectativa de interesse de bancos chineses.

O Banco Espírito Santo perde 6,13 pct para 1,149 euros, o BPI cai 1,27 pct para 0,465 euros e o Banif desce 2,77 pct para 0,316 euros. O índice europeu DJ Stoxx para a banca perde 2,04 pct.

* A Brisa cede 3,51 pct para 2,526 euros, a Sonae recua 2,38 pct para 0,452 euros e a EDP-Energias de Portugal desvaloriza 1,58 pct para 2,431 euros.

* A impedir uma maior queda da praça portuguesa, a Galp Energia sobe 0,57 pct para 12,37 euros e a Jerónimo Martins avança 0,19 pct para 1,025 euros.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia seguem em alta, com a taxa de juro das OT italianas a dez anos nos 7,05 pct de 6,9 pct ontem e as espanholas nos 5,58 pct versus 5,4 pct.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida soberana a dez anos sobe levemente para 13,41 pct.

* O euro desce 0,55 pct para 1,2870 dólares.

* Do outro lado do Atlântico, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq seguem em leve queda, inferior a 0,5 pct, a fazer antever uma abertura de Wall Street em terreno ligeiramente negativo.

O sentimento da sessão nos mercados norte-americanos depende da divulgação de dados sobre o emprego no sector privado, em Dezembro, e os pedidos semanais de subsídio de desemprego.

* O contrato de Fevereiro do Brent cai 0,37 pct para 113,30 dólares e o do Nymex recua 0,79 pct para 102,42 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)