LISBOA, 5 Jan O índice de referência nacional, PSI20, fechou a cair 1,5 pct, contagiado pelas quedas dos pares europeus, onde a banca voltou a ser o sector mais penalizado perante receios quanto à sua capacidade de 'funding', tendo o BES e o Millennium bcp afundado entre 7 e 8 pct, segundo operadores.

"Mais um dia em que a bolsa de Lisboa foi arrastada pelo sentimento muito negativo vindo do exterior, com a banca a liderar nas quedas, devido aos receios de solvabilidade dos bancos italianos e acabam por contagiar os restantes", explicou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* O PSI20 caiu 1,56 pct para 5.505,65 pontos, com os 18 títulos em queda e duas subidas, com 139,3 milhões de acções transaccionadas ou 77 ME, na NYSE Euronext Lisbon .

* Os bancos portugueses acompanharam tendência de forte queda dos pares europeus, com o Millennium bcp a afundar 8,33 pct para 0,121 euros, após ter valorizado 37 pct em 8 sessões, com a expectativa de interesse de bancos chineses.

O Banco Espírito Santo tombou 6,86 pct para 1,14 euros, o BPI caiu 2,34 pct para 0,46 euros e o Banif desceu 6,77 pct para 0,303 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca cai 3,0 pct.

* A Brisa e a EDP-Energias de Portugal desvalorizaram mais de 2 pct para 2,561 euros e 2,4 euros, respectivamente.

* EDP Renováveis e Jerónimo Martins conseguiram escapar às quedas e fecharam com ganhos de 0,3 pct para, respectivamente, 4,7 euros e 13,045 euros.

* Na Europa, os índices principais caíram entre 0,78 pct e 3,65 pct, com o sector financeiro novamente a liderar as perdas, devido aos receios em torno da capacidade dos bancos europeus se financiarem num contexto de crise de dívida soberana na zona euro.

* Os bancos italianos voltaram a afundar, com receios em torno da sua solvabilidade, com o Unicredit a tombar 17,3 pct, depois de ontem ter anunciado um aumento de capital que será feito com um forte desconto.

* O Tesouro francês realizou hoje o primeiro leilão de dívida de 2012, tendo vendido um total de 7.960 milhões de euros (ME), em Obrigações do Tesouro, com maturidades entre 10 e 30 anos, pelas quais pagou taxas mais altas face aos anteriores leilões.

Os analistas explicam que a subida das taxas incorpora as preocupações dos investidores de que a França possa estar prestes a perder o seu rating de AAA.

"Há receios que a França poderá perder o seu rating AAA, o que seria um embate para o sentimento dos investidores", disse Andrea Williams, que gere 2.100 milhões de dólares em fundos para a Royal London Asset Management.

* A Grécia representa um factor adicional de preocupação para os mercados, com o primeiro ministro, a alertar para o aumento do risco de um 'default' desordenado no seu país.

* Atenções também focadas na Hungria, que assiste a um forte 'sell-off' dos mercados financeiros, forçando os investidores a pesar a possibilidade de um 'default' e o risco de contágio a outras economias regionais.

* O euro tocou mínimos de 15 meses face à moeda norte-americana e mínimos de 11 anos face ao iéne japonês, espelhando receios quanto à capacidade de 'funding' da Zona Euro e às fraquezas dos bancos da região.

A moeda europeia resvala 1,14 pct para 1,2795 dólares.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia seguem em alta, com a taxa de juro das OT italianas a dez anos nos 7,12 pct de 6,96 pct ontem e as espanholas nos 5,66 pct versus 5,48 pct.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida soberana a dez anos sobe levemente para 13,45 pct de 13,40 pct.

* Do outro lado do Atlântico, o Dow Jones cai 0,36 pct e o Nasdaq desce 0,34 pct, com o crescimento registado no mercado de emprego a não ser suficiente para compensar as preocupações em torno da Zona Euro.

O número de empregos no sector de privado subiu 325.000, em Dezembro, bem acima das previsões de 178.000 previstos pelos analistas.

* O contrato de Fevereiro do Brent cai 0,16 pct para 113,54 dólares e o do Nymex recua 0,44 pct para 102,79 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)