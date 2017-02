LISBOA, 6 Jan O Millennium bcp lidera os ganhos do índice PSI20, que recupera das quedas de ontem, tal como os pares europeus, suportados em dados macro favoráveis nos EUA e com as atenções agora viradas para o desemprego norte-americano, divulgado esta tarde, segundo operadores.

"Com os tão esperados leilões de dívida europeia atrás das costas, o mercado vira agora todas as suas atenções para os dados do emprego nos EUA", disse Chris Weston, do IG Markets.

Ontem, França realizou o primeiro leilão de dívida de 2012, tendo colocado 7.960 milhões de euros (ME) em Obrigações do Tesouro, com maturidades entre 10 e 30 anos, com a procura a manter-se firme e as taxas a subirem face a leilões anteriores.

"E a fasquia está elevada já que todos os tradicionaos 'leading indicators' deram sinais de melhoria face ao mês anterior", acrescentou aquele dealer.

* Os 'payrolls' e taxa de desemprego norte-americanos, em Dezembro, estão agendados para as 1330 TMG e serão determinantes para a abertura de Wall Street, estando os futuros do Dow Jones e do Nasdaq em levíssima alta a esta hora.

Ontem, o número de empregos criados no sector de privado subiu 325.000, em Dezembro de 2011, bem acima dos 178.000 previstos pelos analistas.

* Os principais índices bolsistas europeus ganham entre 0,3 pct e 1,1 pct.

* O PSI20 sobe 0,9 pct para 5.574,30 pontos, com 17 títulos em alta e dois estáveis, com 38,8 milhões de acções, ou 8,8 ME, transaccionados na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI identificam um nível de resistência do PSI20 muito próximo, nos 5.583 pontos, e continuam a aconselhar uma postura neutral aos investidores, frisando: "aguarda-se por uma acção de consolidação dos actuais níveis".

* Na banca, o sector mais castigado ontem, o Millennium bcp dispara 9,09 pct 0,132 euros, o Banco Espírito Santo valoriza 3,95 pct para 1,185 euros, o BPI soma 5 pct para 0,483 euros e o Banif ganha 4,62 pct para 0,317 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca sobe 0,47 pct.

* A Brisa aprecia 2,46 euros para 2,624 euros, a Galp Energia soma 0,9 pct para 12,365 euros e a EDP-Energias de Portugal ganha 0,92 pct para 2,422 euros.

* O euro soma 0,13 pct para 1,2801 dólares, após ter ontem caído abaixo da barreira de 1,30 dólares e tocado mínimos de 15 meses face à moeda norte-americana e mínimos de 11 anos face ao iéne japonês.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia continuam hoje a subir, com a taxa de juro das OT italianas a dez anos nos 7,18 pct de 7,12 pct e as espanholas nos 5,76 pct versus 5,66 pct.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida soberana a dez anos sobe levemente para 13,48 pct de 13,45 pct ontem.

* Os contratos de Fevereiro do Brent e do Nymex sobem ambos cerca de 0,6 pct para, respectivamente, 113,63 e 102,50 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)