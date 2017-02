LISBOA, 6 Jan A valorização da banca portuguesa, nomeadamente do Millennium bcp que disparou 12 pct, levou o índice PSI20 a fechar em alta, contrariando as quedas dos pares europeus, com o crescimento do emprego nos EUA a mostrar-se insuficiente para compensar os receios com a crise da Zona Euro, segundo dealers.

* O PSI20 subiu 1,70 pct para 5.599,20 pontos, com 18 subidas e duas quedas, tendo sido negociados 141 milhões de acções ou 69 ME na NYSE Euronext Lisbon.

"A bolsa de Lisboa fechou em contraciclo com o exterior, muito graças à forte subida da banca e especialmente do BCP, apoiado ainda nos ganhos da Galp Energia", explicou João de Deus, trader da Dif Broker.

Afirmou que "o sector da banca vai estar sob os holofotes dos investidores, durante todo o primeiro semestre, devido às suas necessidades de capital, sendo que a volatilidade será cada vez mais marcante".

* Depois de uma valorização de 37 pct em 8 sesões e uma queda de 22 pct em dois dias, o Millennium bcp disparou 12,4 pct para 0,136 euros. O Banco Espírito Santo subiu 4,3 pct para 1,89 euros, o BPI ganhou 4,35 pct para 0,48 euros e o Banif avançou 2,97 pct para 0,312 euros.

* A Brisa apreciou 2,3 euros para 2,62 euros e a Galp Energia somou 3,71 pct para 12,71 euros.

* Os principais índices bolsistas na europa fecharam com quedas entre 0,24 pct e 0,82 pct, à excepção de Londres, arrastado pela abertura em queda em Wall Street.

O emprego norte-americano acelerou, no passado mês de Dezembro, com a criação de 200.000 novos empregos, e com a taxa de desemprego a cair para mínimos de 3 anos, porém, o mercado condiderou que este crecimento era já esperado e estava incorporado.

"O número decente que vimos era já muito antecipado e a revisão (em baixa dos meses anteriores) acabou por ensombrá-lo", considerou Giles Watts, responsável de trading do City Index.

Os bancos da Zona Euro voltaram a pesar nos índices, com quedas até 11 pct, com receios quanto à capacidade de se financiarem no mercado, bem como, quanto às gigantescas necessidades de refinanciamento dos países da região.

* A Fitch cortou o ratig de dívida da Hungria para a categoria de 'lixo', "reflectindo a deterioração do ambiente fiscal e de financiamento externo do país".

* O euro cede 0,60 pct para 1,2710 dólares, depois de ter tocado em mínimos de 16 meses face ao dólar e à libra esterlina.

"Com os tão esperados leilões de dívida europeia atrás das costas, o mercado vira agora todas as suas atenções para os dados do emprego nos EUA", disse Chris Weston, do IG Markets.

Ontem, França realizou o primeiro leilão de dívida de 2012, tendo colocado 7.960 milhões de euros (ME) em Obrigações do Tesouro, com maturidades entre 10 e 30 anos, com a procura a manter-se firme e as taxas a subirem face a leilões anteriores.

* As atenções dos investidores voltam-se agora para o encontro entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Nicolas Sarkozy, na próxima segunda-feira, e para a reunião do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

* Nos mercados secundários de dívida, as yields da periferia europeia continuam hoje a subir, com a taxa de juro das OT italianas a dez anos nos 7,17 pct de 7,14 pct e as espanholas nos 5,742 pct versus 5,68 pct.

* Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida soberana a dez anos recuou ligeiramente para 13,37 pct de 13,52 pct ontem.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais inverteu das subidas da manhã, em resultado do fortalecimento do dólar, apesar das preocupações dos investidores quanto a possíveis interrupções no fornecimento da matéria-prima com a crescente tensão entre o Irão e o Ocidente.

Os contratos de Fevereiro do Brent cai 0,17 pct para 112,56 dólares e do Nymex cede 0,46 pct para 101,33 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)