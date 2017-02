LISBOA, 10 Jan A REN lidera os ganhos no índice PSI20, que segue em terreno positivo, com os pares europeus, suportados nos resultados acima do esperado da Alcoa, segundo dealers.

* A REN-Redes Energéticas Nacionais soma 4,08 pct para 2,09 euros, num dia em que a Imprensa noticia que a chinesa State Grid está disposta a pagar 3 euros por acção por uma posição na REN, no âmbito do processo de privatização em curso.

"A REN está a beneficiar das notícias sobre o interesse chinês na empresa, numa altura em que já colocava a hipótese de a privatização ser adiada", afirmou João de Deus, operador da DIF Brokers.

O Estado português detém actualmente 51 pct da operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal, prevendo privatizar, através de venda directa, até 40 pct, em parcelas de não mais de 25 pct cada.

Na corrida está também Oman Oil, tendo a britânica National Grid e a Brookfield Management desistido entretanto. O afastamento desta última não foi, porém, ainda confirmado.

* Na banca, o Millennium bcp ganha 0,71 pct para 0,142 euros, o Banco Espírito Santo soma 0,95 pct para 1,17 euros, o BPI valoriza 2,73 pct para 0,49 euros e o Banif sobe 2,61 pct para 0,315 euros.

"A banca europeia está a beneficiar com as notícias sobre novas medidas de estímulo à economia que serão tomadas pelo Governo chinês", disse João de Deus.

* A travar uma maior subida da praça portuguesa, o peso pesado EDP-Energias de Portugal recua 0,08 pct para 2,378 euros, após a UBS ter cortado o seu rating para 'Neutral'.

* O PSI20 avança 0,55 pct para 5.600,06 pontos, com 16 títulos em alta, três em queda e um estável, tendo-se negociado 44,3 milhões de acções, ou 33,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.661 pontos, aconselhando uma postura vendedora aos investidores, visto que "a situação de exaustão/sobrecomprado poderá trazer um movimento de tomada de proveitos".

* Fora do PSI20, a Impresa volta a registar uma subida acentuada de 5,45 pct para 0,58 euros, após ter ontem disparado mais de 20 pct, com especulação de interesse angolano na dona do canal privado de televisão SIC.

* Os pricipais índices bolsistas europeus sobem entre 1,8 pct e 3,06 pct, com os sectores relaccionados com as matérias primas a beneficiar dos resultados favoráveis ontem anunciados pela Alcoa.

Os resultados de 2011 do produtor de alumínio marcou ontem o arranque de mais uma 'earnings season' nos EUA.

"Foi um bom início da época de apresentação de resultados, revelando que o 'outlook' para a procura não é assim tau mau e poderemos ter mais surpresas positivas", disse Mike Lenhoff, da Brewin Dolphin.

"Deverá ajudar a melhorar o sentimento no mercado, embora não possamos generalizar com base em apenas um conjunto de resultados, daí o nosso portfolio permanecer defensivo", realçou.

Sob os radares dos investidores, continua a crise de dívida soberana na zona euro, após a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicolas Sarkozy terem ontem avisado a Grécia que não receberá o segundo 'bailout' de 130.000 ME caso não chegue a acordo com os credores para um swap de dívida, evitando o incumprimento do país.

* Nos mercados secundários de dívida, a taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) italianas a dez anos segue nos 7,18 pct de 7,19 pct e a espanhola nos 5,57 pct versus 5,62 pct.

* Em Portugal, as 'yields' das OT a 10 anos descem para 13,169 pct face aos 13,333 pct na sessão anterior.

* O euro ganha 0,09 pct para 1,2777 dólares, a recuperar dos mínimos de 16 meses face ao dólar tocados na semana passada. Os analistas alertam, contudo, para os riscos desta valorização dados os leilões de dívida europeia agendados para esta semana.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,83 pct e os do Dow Jones ganham 0,78 pct, a fazer antever uma abertura em alta em Wall Street.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais volta hoje às subidas, novamente impulsionado pelas tensões geopolíticas no Irão. O contrato de Fevereiro do Brent sobe 0,55 pct para 113,06 dólares e o do Nymex ganha 1,3 pct para 102,63 dólares o barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)