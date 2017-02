LISBOA, 13 Jan A cedência de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) aos bancos portugueses teve, no mês de Dezembro, uma subida ligeira de 0,7 pct para 46 mil milhões de euros (ME), face ao mês anterior, com a banca a manter ainda bloqueado o financiamento no mercado interbancário quando Portugal está sob um 'resgate', segundo o Banco de Portugal (BP).

Em Novembro de 2011, o BCE tinha cedido 45.690 ME em liquidez aos bancos portugueses, contra o recorde histórico de 49.100 ME em Agosto de 2010.

Os pedidos de empréstimos ao BCE por parte dos bancos nacionais reflectem a dificuldade de acesso ao mercado monetário interbancário, tal como sucede noutros países periféricos europeus, devido aos receios dos investidores quanto à subida dos défices e dívidas públicos, de acordo com analistas.

Segundo uma análise da Autoridade Bancária Europeia (EBA), os bancos portugueses têm de reforçar os seus capitais em 7.000 milhões de euros (ME), não contando com recentes aumentos de capital já realizados, para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

As adicionais necessidades de capital da banca portuguesa decorrem do novo exercício de análise a 71 bancos europeus, que têm até 20 de Janeiro para apresentar os seus planos de recapitalização.

Em Setembro último, a EBA estimava que a banca portuguesa necessitasse de um reforço de capitais da ordem dos 7.800 ME.

O 'bailout' de Portugal, no montante de 78.000 ME emprestados pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), já inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios ou no mercado.

Os mercados bolsistas negoceiam, esta manhã, em alta e as 'yields' da dívida pública da periferia europeia subiram face aos mínimos da manhã mas estão mais baixas face ao fecho de ontem, depois do leilão de dívida em Itália ter ficado aquém das expectativas dos investidores.

O Tesouro italiano vendeu 4.750 mil ME em Obrigações do Tesouro, o montante máximo previsto. Na emissão a 3 anos, a taxa de juro caiu para 4,83 pct de 5,62 pct no último de há duas semanas.

A taxa de juro da Obrigações de Tesouro italianas, a 10 anos, estão a 6,59 pct face aos 6,66 pct de ontem, mas acima do mínimo de 6,48 pct a que estava a negociar antes do leilão.

As congéneres espanholas seguem nos 5,17 pct de 5,18 pct ontem e as portuguesas descem para 12,41 pct de 12,63 pct. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)